Война
Развитие сюжета: ООН подтвердила гибель по меньшей мере 1081 гражданского из-за вторжения России в Украину ● За сутки украинские военные уничтожили три самолета, вертолет, три беспилотника России ● Армия РФ убила более тысячи мирных украинцев ● ВСУ под Киевом перешли в контрнаступление ● Аэропорт Симферополя работать не будет
Россия вновь применила запрещенные фосфорные бомбы
фото © twitter.com/ChristopherJM
Такие снаряды российские оккупанты применили в Авдеевке Донецкой области на линии разграничения.
Российские оккупационные силы в очередной раз применили запрещенные международным правом фосфорные боеснаряды. Об этом пишет корреспондент BuzzFeed News Кристофер Миллер 27 марта в Twitter.
«Это происходит сейчас на линии фронта возле Авдеевки, российские войска используют белый фосфор против украинцев. Фото от украинского лейтенанта, сделанные в режиме реального времени. Он описал ситуацию как «безумие», - говорится в сообщении.
Накануне о фосфорных бомбах в Авдеевке сообщал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
«С начала суток (26 марта - ред.) и в настоящее время известно, что один человек погиб в результате минометных обстрелов на выезде из Марьинки, количество раненых уточняем. В Авдеевской промке русские фашисты применили фосфорные боеприпасы. Последствия этих обстрелов сейчас устанавливаются», - написал он в Telegram.
По его словам, сильные обстрелы были и в окрестностях Торецка. Повреждены 16 трансформаторных подстанций, из них 12 уже удалось починить.
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