Россия вновь применила запрещенные фосфорные бомбы

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Такие снаряды российские оккупанты применили в Авдеевке Донецкой области на линии разграничения.

Российские оккупационные силы в очередной раз применили запрещенные международным правом фосфорные боеснаряды. Об этом пишет корреспондент BuzzFeed News Кристофер Миллер 27 марта в Twitter.

«Это происходит сейчас на линии фронта возле Авдеевки, российские войска используют белый фосфор против украинцев. Фото от украинского лейтенанта, сделанные в режиме реального времени. Он описал ситуацию как «безумие», - говорится в сообщении.

Накануне о фосфорных бомбах в Авдеевке сообщал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

«С начала суток (26 марта - ред.) и в настоящее время известно, что один человек погиб в результате минометных обстрелов на выезде из Марьинки, количество раненых уточняем. В Авдеевской промке русские фашисты применили фосфорные боеприпасы. Последствия этих обстрелов сейчас устанавливаются», - написал он в Telegram.

По его словам, сильные обстрелы были и в окрестностях Торецка. Повреждены 16 трансформаторных подстанций, из них 12 уже удалось починить.

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