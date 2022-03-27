Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 27 марта

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 27 марта.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (местами очень сильный юго-западный с переходом на северо-западный ветер 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - ветер (местами очень сильный юго-западный с переходом на северо-западный ветер 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - ветер (местами очень сильный юго-западный с переходом на северо-западный ветер 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - ветер (очень сильный юго-западный с переходом на северо-западный ветер 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 3 до 7, ночью от 2 до 5 градусов. Ветер западный 23 км/час, возможны порывы до 56 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 90 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 7 до 10, ночью от 6 до 8 градусов. Ветер западный 17 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 75 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 7 до 9, ночью около 7 градусов. Ветер северо-западный 13 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 80 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 5 до 9, ночью от 4 до 6 градусов. Ветер западный 26 км/час, возможны порывы до 49 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 80 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 4 до 7, ночью от 3 до 6 градусов. Ветер западный 30 км/час, возможны порывы до 61 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 86 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 6 до 9, ночью от 5 до 7 градусов. Ветер западный 31 км/час, возможны порывы до 66 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 83 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 4 до 9, ночью от 4 до 7 градусов. Ветер западный 29 км/час, возможны порывы до 70 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 42 до 77 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 5 до 8, ночью от 4 до 7 градусов. Ветер северо-западный 31 км/час, возможны порывы до 77 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 39 до 78 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 0 до 4, ночью от 0 до 2 градусов. Ветер западный 20 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 89 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 0 до 4, ночью от 0 до 3 градусов. Ветер западный 18 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 85 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 4 до 8 градусов тепла. По городам: в Алуште - 8, в Евпатории - 7, на мысе Казантип в Азовском море - 5, в Керчи - 5, в Николаевке - 7, в Севастополе - 7, в Судаке - 7, на Тарханкуте - 6, в Феодосии - 6, в Ялте - 8 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 6, в Египте - 21, на Кипре - 16, в Одессе - 5, в Сочи - 8, в Турции - 16, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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