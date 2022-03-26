За сутки украинские военные уничтожили три самолета, вертолет, три беспилотника России

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В течение суток Вооруженные силы Украины уничтожили три самолета, один вертолет, три беспилотника типа «Орлан-10» и, по меньшей мере, пять крылатых ракет российской армии, сообщило в ночь на 26 марта Командование Воздушных сил ВСУ.

«25 марта враг нанес массированный ракетный удар по территории Украины на нескольких направлениях. Только по территории Командования Воздушных сил ВСУ было выпущено шесть крылатых ракет. Часть из них сбила наша противовоздушная оборона, а часть поразила цели. Есть определенные разрушения. Пожар быстро локализовали, завалы разбирают спасатели ГСЧС. Уточняется тип ракет, нанесенный инфраструктуре ущерб и наличие пострадавших», – говорится в сообщении.

В ВСУ добавили, что помимо ущерба воздушным целям РФ, ударная авиация Воздушных сил, под прикрытием истребителей, нанесла ракетно-бомбовые удары «по колоннам техники, скоплению войск и логистике врага».

Киев неоднократно просил НАТО закрыть небо над страной, чтобы остановить бомбардировки и авианалеты российской армии. Однако на призыв «закрыть небо» над Украиной НАТО и лично лидеры большинства западных стран отвечают отказом.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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