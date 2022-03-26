Прогноз погоды в Крыму на субботу 26 марта

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 26 марта.

Крымгидрометцентр не передавал на сегодня погодных предупреждений об опасных явлениях.

В Симферополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 10, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер восточный 10 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 91 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 10, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер юго-восточный 6 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 76 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 9, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер северо-западный 13 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 86 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 2 до 10, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер С 13 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 93 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром пасмурно, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 8, ночью около 3 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 99 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром пасмурно, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 1 до 11, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 89 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 13, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 39 до 88 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 10, ночью от 1 до 2 градусов. Ветер западный 17 км/час, возможны порывы до 70 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 85 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 4, ночью около 0 градусов. Ветер западный 8 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 84 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 0 до 5, ночью около 0 градусов. Ветер северо-западный 7 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 84 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 4 до 8 градусов тепла. По городам: в Алуште - 8, в Евпатории - 7, на мысе Казантип в Азовском море - 5, в Керчи - 5, в Николаевке - 7, в Севастополе - 7, в Судаке - 7, на Тарханкуте - 6, в Феодосии - 6, в Ялте - 8 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 5, в Египте - 21, на Кипре - 16, в Одессе - 5, в Сочи - 8, в Турции - 16, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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