ООН подтвердила гибель по меньшей мере 1081 гражданского из-за вторжения России в Украину

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Управление Верховного комиссара ООН по правам человека смогло подтвердить гибель 1081 и ранение 1707 гражданских лиц из-за войны войны России против Украины.

Это данные по состоянию на 24 марта.

«Большинство зафиксированных потерь среди гражданских лиц было вызвано применением взрывного оружия с широкой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары», – говорится в сообщении.

В ООН добавили, что реальные цифры – «значительно выше», поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, происходит с задержкой, а многие сообщения из мест, откуда поступает информация о потерях среди гражданского населения, все еще нуждаются в подтверждении.

«Это касается, например, населенных пунктов Мариуполь и Волноваха (Донецкая область), Изюм (Харьковская область), Северодонецк и Рубежное (Луганская область), и Тростянец (Сумская область), где, по сообщениям, имели место многочисленные случаи гибели или ранения гражданских лиц. Они подлежат дальнейшей верификации и не включены в вышеприведенную статистику», – заявили в управлении.

В ООН заявили, что приняли во внимание сообщения Офиса генерального прокурора Украины, согласно которому по состоянию 25 марта погибли 135 детей, 184 ребенка получили ранения.

Руководитель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер сообщила в пятницу, что наблюдатели ООН получили дополнительную информацию о массовых захоронениях в Мариуполе, который уже три недели находится в осаде российских военных.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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