Война
Развитие сюжета: Аэропорт Симферополя работать не будет ● «Спикер» крымского парламента призвал добить украинцев ● Уничтожен большой десантный корабль РФ ● Генштаб ВСУ о войсках РФ: сорванные сроки наступления, кражи топлива и «гумпомощь» под дулом ● Власти Крыма намерены «национализировать» недвижимость украинцев
ВСУ под Киевом перешли в контрнаступление
фото © Maks Levin
Военные успешно держат оборону и местами переходят в наступление. Серьезные бои шли в районе Барышевки, Гостомеля и Ирпеня.
Украинские военные держат оборону и на отдельных участках Киевской области перешли в контрнаступление. Об этом в эфире телемарафона сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко.
За последние сутки украинским защитникам удалось уничтожить 12 танков, несколько самолетов, около десяти единиц бронированной техники, более 300 захватчиков было уничтожено в течение последних суток.
«Поэтому мы держим оборону, переходим в контрнаступления в Киевской области», - констатировал советник министра.
Денисенко отметил, что серьезные бои шли в районе Барышевки, Гостомеля и Ирпеня.
Накануне успешное контрнаступление ВСУ под Киевом подтвердили и в британской разведке. Враг продолжает сталкиваться с нехваткой пищи и проблемами дозаправки и логистики.
Также 24 марта в Бучанском городском совете сообщили, что украинские защитники смогли взять в кольцо Ирпень, Бучу и Гостомель. Однако, многие ближние села еще находятся в оккупации.
Напомним, ВСУ за минувшие сутки отбили девять атак врага, уничтожили 12 танков, три самолета и четыре крылатые ракеты.
Накануне также сообщалось, что украинские военнослужащие освободили село Лукьяновка в Броварском районе Киевской области.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
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