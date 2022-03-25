ВСУ под Киевом перешли в контрнаступление

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Военные успешно держат оборону и местами переходят в наступление. Серьезные бои шли в районе Барышевки, Гостомеля и Ирпеня.

Украинские военные держат оборону и на отдельных участках Киевской области перешли в контрнаступление. Об этом в эфире телемарафона сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко.

За последние сутки украинским защитникам удалось уничтожить 12 танков, несколько самолетов, около десяти единиц бронированной техники, более 300 захватчиков было уничтожено в течение последних суток.

«Поэтому мы держим оборону, переходим в контрнаступления в Киевской области», - констатировал советник министра.

Денисенко отметил, что серьезные бои шли в районе Барышевки, Гостомеля и Ирпеня.

Накануне успешное контрнаступление ВСУ под Киевом подтвердили и в британской разведке. Враг продолжает сталкиваться с нехваткой пищи и проблемами дозаправки и логистики.

Также 24 марта в Бучанском городском совете сообщили, что украинские защитники смогли взять в кольцо Ирпень, Бучу и Гостомель. Однако, многие ближние села еще находятся в оккупации.

Напомним, ВСУ за минувшие сутки отбили девять атак врага, уничтожили 12 танков, три самолета и четыре крылатые ракеты.

Накануне также сообщалось, что украинские военнослужащие освободили село Лукьяновка в Броварском районе Киевской области.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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