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Общество

Прогноз погоды в Крыму на пятницу 25 марта

00:23 пятница, 25 марта 2022

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 25 марта.

Крымгидрометцентр не передавал на сегодня погодных предупреждений об опасных явлениях.

В Симферополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от -2 до 9, ночью от -2 до -1 градусов. Ветер восточный 9 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 88 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 4 до 10, ночью около 4 градусов. Ветер юго-восточный 6 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 82 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 9, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 76 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 1 до 8, ночью около 1 градусов. Ветер С 14 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 96 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 2 до 5, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 89 до 98 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 10, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер северо-восточный 13 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 90 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -1 до 8, ночью от -1 до 0 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 90 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 9, ночью около 0 градусов. Ветер восточный 12 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 86 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 0 до 4, ночью около 0 градусов. Ветер юго-восточный 5 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 89 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 0 до 5, ночью около 0 градусов. Ветер северный 8 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 84 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 4 до 8 градусов тепла. По городам: в Алуште - 8, в Евпатории - 7, на мысе Казантип в Азовском море - 4, в Керчи - 5, в Николаевке - 7, в Севастополе - 7, в Судаке - 8, на Тарханкуте - 6, в Феодосии - 6, в Ялте - 8 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 5, в Египте - 21, на Кипре - 16, в Одессе - 4, в Сочи - 8, в Турции - 16, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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