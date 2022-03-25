Армия РФ убила более тысячи мирных украинцев

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За месяц войны жертвами российской армии стали более 1000 мирных украинцев.

Такие данные обнародовало Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

Среди жертв:

- 214 мужчин;

- 160 женщин;

- 14 девочек;

-28 мальчиков.

Пол еще 571 взрослого и 48 детей не установлен.

Среди пострадавших:

- 181 мужчина;

- 140 женщин;

- 28 девочек;

- 23 мальчика.

Пол еще 1211 взрослых и 67 детей не установлен.

По данным ООН, большинство людей погибли от оружия взрывного действия – тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, ракет и авиаударов.

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В тексте использованы материалы: Корреспондент

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