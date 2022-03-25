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Война

Армия РФ убила более тысячи мирных украинцев

09:40 пятница, 25 марта 2022
Армия РФ убила более тысячи мирных украинцев

фото © ГСЧС

За месяц войны жертвами российской армии стали более 1000 мирных украинцев.

Такие данные обнародовало Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

Среди жертв:

- 214 мужчин;

- 160 женщин;

- 14 девочек;

-28 мальчиков.

Пол еще 571 взрослого и 48 детей не установлен.

Среди пострадавших:

- 181 мужчина;

- 140 женщин;

- 28 девочек;

- 23 мальчика.

Пол еще 1211 взрослых и 67 детей не установлен.

По данным ООН, большинство людей погибли от оружия взрывного действия – тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, ракет и авиаударов.

Ранее Генштаб ВСУ предупредил об усилении террористических методов борьбы России.

А в СБУ сообщали, что российским военным дали указание расстреливать гражданских.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

Ранее Новости Крыма сообщали:

Уничтожен большой десантный корабль РФ. Военно-морские силы Украины подтвердили, что потопили судно Орск Черноморского флота РФ.

Генштаб ВСУ о войсках РФ: сорванные сроки наступления, кражи топлива и «гумпомощь» под дулом. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отчитались о ситуации, связанной с вторжением российских войск по состоянию на вечер 28-го дня вторжения в Украину.

В Мариуполе погиб командир 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота России Алексей Шаров. 22 марта в Мариуполе погиб командир дислоцирующейся в Севастополе 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота России Алексей Шаров.

Армии РФ в Украине не хватает еды и топлива. С начала военного вторжения российские войска так и не наладили логистику и обеспечение подразделений.

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