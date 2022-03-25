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Развитие сюжета: ВСУ под Киевом перешли в контрнаступление ● Аэропорт Симферополя работать не будет ● «Спикер» крымского парламента призвал добить украинцев ● Уничтожен большой десантный корабль РФ ● Генштаб ВСУ о войсках РФ: сорванные сроки наступления, кражи топлива и «гумпомощь» под дулом
Армия РФ убила более тысячи мирных украинцев
фото © ГСЧС
За месяц войны жертвами российской армии стали более 1000 мирных украинцев.
Такие данные обнародовало Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.
Среди жертв:
- 214 мужчин;
- 160 женщин;
- 14 девочек;
-28 мальчиков.
Пол еще 571 взрослого и 48 детей не установлен.
Среди пострадавших:
- 181 мужчина;
- 140 женщин;
- 28 девочек;
- 23 мальчика.
Пол еще 1211 взрослых и 67 детей не установлен.
По данным ООН, большинство людей погибли от оружия взрывного действия – тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, ракет и авиаударов.
Ранее Генштаб ВСУ предупредил об усилении террористических методов борьбы России.
А в СБУ сообщали, что российским военным дали указание расстреливать гражданских.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
Ранее Новости Крыма сообщали:
Уничтожен большой десантный корабль РФ. Военно-морские силы Украины подтвердили, что потопили судно Орск Черноморского флота РФ.
Генштаб ВСУ о войсках РФ: сорванные сроки наступления, кражи топлива и «гумпомощь» под дулом. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отчитались о ситуации, связанной с вторжением российских войск по состоянию на вечер 28-го дня вторжения в Украину.
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