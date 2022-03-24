Уничтожен большой десантный корабль РФ

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Военно-морские силы Украины подтвердили, что потопили судно Орск Черноморского флота РФ.

Украинские войска уничтожили в бердянском порту большой десантный корабль РФ. Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ.

«В захваченном Россией порту Бердянск уничтожен большой десантный корабль Орск черноморского флота оккупантов», - уточнили в ВМС.

Напомним, утром 24 марта жители города сообщили в соцсетях о взрывах и пожаре в порту. По данным СМИ, были подбиты российские корабли: один из них утонул, еще два спешно покинули место инцидента.

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