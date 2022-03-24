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Развитие сюжета: Генштаб ВСУ о войсках РФ: сорванные сроки наступления, кражи топлива и «гумпомощь» под дулом ● Власти Крыма намерены «национализировать» недвижимость украинцев ● В Мариуполе погиб командир 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота России Алексей Шаров ● Разведка: Путин хочет заблокировать выезд россиян из Крыма ● Армии РФ в Украине не хватает еды и топлива
Уничтожен большой десантный корабль РФ
фото © facebook.com/navy.mil.gov.ua
Военно-морские силы Украины подтвердили, что потопили судно Орск Черноморского флота РФ.
Украинские войска уничтожили в бердянском порту большой десантный корабль РФ. Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ.
«В захваченном Россией порту Бердянск уничтожен большой десантный корабль Орск черноморского флота оккупантов», - уточнили в ВМС.
Напомним, утром 24 марта жители города сообщили в соцсетях о взрывах и пожаре в порту. По данным СМИ, были подбиты российские корабли: один из них утонул, еще два спешно покинули место инцидента.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
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В Мариуполе погиб командир 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота России Алексей Шаров. 22 марта в Мариуполе погиб командир дислоцирующейся в Севастополе 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота России Алексей Шаров.
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Уничтожен большой десантный корабль РФ фото
Военно-морские силы Украины подтвердили, что потопили судно Орск Черноморского флота РФ.
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