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Так называемый спикер так называемого Верховного совета Крыма Константинов считает, что «украинцев надо уничтожить».

«Спецоперация России на Украине должны быть успешно завершена, потому что альтернативы денацификации и демилитаризации нет». Об этом в своем Telegram-канале написал «спикер крымского парламента» Владимир Константинов.

«Успешному завершению спецоперации нет альтернативы. Враг должен быть добит. Сознание наших украинских соотечественников должно быть излечено от информационного яда, которым его отравляли три десятка лет, а последние восемь – в лошадиных дозах», – отметил он.

Константинов считает, что «за месяц проведения спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины «мир изменился неузнаваемо», а «информационный терроризм и санкционные ковровые бомбардировки Запада подвели для нас черту перед этой лживой и коварной цивилизацией».

При этом Россия становится «все более самостоятельной и самодостаточной».

Спикер напомнил о «неопровержимых доказательствах разработок на Украине биологического и ядерного оружия».

«Можно представить себе, как распорядились бы этим безумцы из ВСУ. После людоедских ударов по Донецку, Макеевке, другим городам Донбасса, после зверств, учиненных ими в Мариуполе, у кого-то остаются сомнения, что эти выродки применили бы ядерное и бактериологическое оружие против народных республик или, скажем против Крыма?» – подчеркнул он.

«Уверен, Украина возродится, вернется к себе самой, ее жители осознают, в какую пропасть их затянул преступный киевский режим и разберутся, кто их друг, а кто враг. А мы им в этом обязательно поможем», – заключил крымский спикер.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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