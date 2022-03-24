Аэропорт Симферополя работать не будет

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Режим временного ограничения полетов в аэропорт «Симферополь» продлен до 1 апреля 2022 года 03:45 часов по времени в Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба аэроузла.

«По вопросам обмена или возврата авиабилетов необходимо обращаться в (российские) авиакомпании», – говорится в сообщении.

Аэропорт в Симферополе закрыт с первого дня полномасштабного вторжения России в Украину.

Российский глава Крыма Сергей Аксенов объявил о введении режима повышенной готовности на полуострове.

23 марта украинская разведка заявила, что российские власти «стремятся остановить поток беглецов из Крыма» не только на Керченском мосту, но и через аэропорт Симферополя.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Железнодорожное сообщение между Крымом и Херсонской областью «частично действует». Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов подтвердил факт работы железнодорожного сообщения из Крыма в направлении Херсона, однако уточнил, что до самого областного центра поезда не доезжают.

Запрет на полеты в Крым продлен до 20 марта. Росавиация продлила запрет на полеты в «международный» аэропорт Симферополь до 20 марта.

Железный занавес: российские авиакомпании отменяют все рейсы в Европу. S7 сообщила об отмене всех международных рейсов с 5 марта.

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