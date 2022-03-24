Война
Развитие сюжета: «Спикер» крымского парламента призвал добить украинцев ● Уничтожен большой десантный корабль РФ ● Генштаб ВСУ о войсках РФ: сорванные сроки наступления, кражи топлива и «гумпомощь» под дулом ● Власти Крыма намерены «национализировать» недвижимость украинцев ● В Мариуполе погиб командир 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота России Алексей Шаров
Аэропорт Симферополя работать не будет
фото © Википедия
Режим временного ограничения полетов в аэропорт «Симферополь» продлен до 1 апреля 2022 года 03:45 часов по времени в Крыму.
Об этом сообщила пресс-служба аэроузла.
«По вопросам обмена или возврата авиабилетов необходимо обращаться в (российские) авиакомпании», – говорится в сообщении.
Аэропорт в Симферополе закрыт с первого дня полномасштабного вторжения России в Украину.
Российский глава Крыма Сергей Аксенов объявил о введении режима повышенной готовности на полуострове.
23 марта украинская разведка заявила, что российские власти «стремятся остановить поток беглецов из Крыма» не только на Керченском мосту, но и через аэропорт Симферополя.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Железнодорожное сообщение между Крымом и Херсонской областью «частично действует». Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов подтвердил факт работы железнодорожного сообщения из Крыма в направлении Херсона, однако уточнил, что до самого областного центра поезда не доезжают.
Запрет на полеты в Крым продлен до 20 марта. Росавиация продлила запрет на полеты в «международный» аэропорт Симферополь до 20 марта.
Железный занавес: российские авиакомпании отменяют все рейсы в Европу. S7 сообщила об отмене всех международных рейсов с 5 марта.
РЖД добавит дополнительные поезда с Юга России к 8 марта. РЖД добавит дополнительные поезда и вагоны с Юга России на праздничные дни марта.
Аэропорт Симферополя работать не будет
Режим временного ограничения полетов в аэропорт «Симферополь» продлен до 1 апреля 2022 года 03:45 часов по времени в Крыму.
«Спикер» крымского парламента призвал добить украинцев
Так называемый спикер так называемого Верховного совета Крыма Константинов считает, что «украинцев надо уничтожить».
Уничтожен большой десантный корабль РФ фото
Военно-морские силы Украины подтвердили, что потопили судно Орск Черноморского флота РФ.
ВСУ ликвидировали замкомандующего Черноморским флотом РФ
ВСУ ликвидировали заместителя командующего Черноморским флотом РФ по военно-политической работе, капитана 1 ранга Андрея Палия.
20 марта
Русский военный сдал танк за вознаграждениефото
22 марта
Армии РФ в Украине не хватает еды и топлива
С начала военного вторжения российские войска так и не наладили логистику и обеспечение подразделений.