Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 113.1
воздух +8
море +8

Война

Аэропорт Симферополя работать не будет

15:01 четверг, 24 марта 2022
Аэропорт Симферополя работать не будет

фото © Википедия

Режим временного ограничения полетов в аэропорт «Симферополь» продлен до 1 апреля 2022 года 03:45 часов по времени в Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба аэроузла.

«По вопросам обмена или возврата авиабилетов необходимо обращаться в (российские) авиакомпании», – говорится в сообщении.

Аэропорт в Симферополе закрыт с первого дня полномасштабного вторжения России в Украину.

Российский глава Крыма Сергей Аксенов объявил о введении режима повышенной готовности на полуострове.

23 марта украинская разведка заявила, что российские власти «стремятся остановить поток беглецов из Крыма» не только на Керченском мосту, но и через аэропорт Симферополя.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Железнодорожное сообщение между Крымом и Херсонской областью «частично действует». Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов подтвердил факт работы железнодорожного сообщения из Крыма в направлении Херсона, однако уточнил, что до самого областного центра поезда не доезжают.

Запрет на полеты в Крым продлен до 20 марта. Росавиация продлила запрет на полеты в «международный» аэропорт Симферополь до 20 марта.

Железный занавес: российские авиакомпании отменяют все рейсы в Европу. S7 сообщила об отмене всех международных рейсов с 5 марта.

РЖД добавит дополнительные поезда с Юга России к 8 марта. РЖД добавит дополнительные поезда и вагоны с Юга России на праздничные дни марта.

Война
Аэропорт Симферополя работать не будет

Аэропорт Симферополя работать не будет

Режим временного ограничения полетов в аэропорт «Симферополь» продлен до 1 апреля 2022 года 03:45 часов по времени в Крыму.

Война
«Спикер» крымского парламента призвал добить украинцев

«Спикер» крымского парламента призвал добить украинцев

Так называемый спикер так называемого Верховного совета Крыма Константинов считает, что «украинцев надо уничтожить».

Война
Уничтожен большой десантный корабль РФ

Уничтожен большой десантный корабль РФ фото

Военно-морские силы Украины подтвердили, что потопили судно Орск Черноморского флота РФ.

Война
Армии РФ в Украине не хватает еды и топлива

Армии РФ в Украине не хватает еды и топлива

С начала военного вторжения российские войска так и не наладили логистику и обеспечение подразделений.

Поиск в новостях Крыма

© 2022 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации