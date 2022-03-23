Власти Крыма намерены «национализировать» недвижимость украинцев

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Российские власти Крыма решили «национализировать» крымскую недвижимость украинцев, поддерживающих Украину в войне с Россией.

Об этом 23 марта на совещании в Ялте объявил российский глава Крыма Сергей Аксенов.

«По тем, кто ведет такую работу – считаем, что в нынешнее время это предательство открытым текстом… Конечно, 100% такие решения примем, с коллегами из ФСБ мы ситуацию всю выверяем по всем персонажам. Владимир Андреевич (Константинов, спикер российского парламента Крыма – КР), у нас инструмент национализации присутствует. Могу сказать, что потенциальные объекты, уже которые выявлены, мы ограничения ввели, и они никуда от нас уже не уйдут. Поверьте, решения все будут приняты в ближайшее время», – заявил Аксенов, не уточнив фамилии украинцев, недвижимость которых будет «национализирована».

Спикер российского парламента Крыма Владимир Константинов уточнил, что «национализация» коснется, в частности, владельцев крымских отелей. Он также не уточнил фамилии бизнесменов и названия отелей.

На том же совещании Аксенов пригрозил «национализировать» Ялтинский рынок, если владельцы не пойдут на снижение «запредельной» торговой наценки на продукцию.

Из-за нового вторжения России в Украину западные страны приняли несколько пакетов санкций, частные компании одна за другой уходят с российского рынка или прекращают работу на территории РФ.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия предлагает национализировать производства компаний, которые объявляют о своем выходе и закрытии производств в России.

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В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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