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В Мариуполе погиб командир 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота России Алексей Шаров
фото © liga.net
22 марта в Мариуполе погиб командир дислоцирующейся в Севастополе 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота России Алексей Шаров.
Об этом сообщают киевские и севастопольские СМИ.
Так, севастопольское издание ForPost сообщает, что информацию о гибели Шарова подтвердили «два независимых источника, близких к Черноморскому флоту». При этом издание не указывает, при каких обстоятельствах погиб российский офицер.
Украинское агентство «Укринформ» сообщило о гибели Шарова, ссылаясь на представителя Одесской военной администрации Сергея Братчука.
«Командира бригады морской российской пехоты наши военные уничтожили. И так будет с каждым, кто пробует насиловать украинских женщин. Кто пытается убивать наших детей. И нет им прощения...», – сказал Братчук в видеообращении на Фейсбуке.
Киевское издание «Цензор НЕТ» сообщило о гибели Шарова со ссылкой на офицера ВСУ Анатолия Штефана.
«Командир 810-й гвардейской отдельной ордена Жукова бригады морской пехоты гвардии полковник Алексей Шаров (в Мариуполе). Заблудился на «учениях» но уже правильно вернется домой», – написал он в Твиттере.
Российские власти Севастополя официально не сообщают о гибели Шарова.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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