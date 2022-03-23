Разведка: Путин хочет заблокировать выезд россиян из Крыма

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Президент России Владимир Путин готовится заблокировать выезд из Крыма для россиян, которые якобы после вторжения России хотят покинуть полуостров.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

По данным разведчиков, росгвардия готовится блокировать движение по мосту в сторону России. Также власти должны ограничить движение паромной переправой и авиасообщения полуострова с Россией. По подсчетам разведки, так удастся удержать в Крыму примерно 600 тысяч граждан России.

Формальная причина таких действий — борьба с украинскими диверсантами и предотвращение возможных «террористических атак». Однако в разведке говорят, что таким образом российские власти хотят отреагировать на «панические настроения среди граждан России, которые незаконно переселились в Крым после февраля 2014 года».

В последние недели после российского вторжения в Украину наметилась тенденция к оттоку российских граждан из Крыма — в частности членов семей российских офицеров, правоохранителей и представителей администрации Севастополя.

Они продают недвижимость, изменяют регистрацию местожительства и выводят с полуострова бизнес и активы, отметили в разведке.

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