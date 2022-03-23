Прогноз погоды в Крыму на среду 23 марта

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 23 марта.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (северо-восточный ветер 15-20 м/с, порывы до 25 м/с), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - ветер (северо-восточный ветер 15-20 м/с, порывы до 25 м/с), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - ветер (северо-восточный ветер 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (северо-восточный ветер 15-20 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -1 до 7, ночью около 0 градусов. Ветер северо-восточный 23 км/час, возможны порывы до 59 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 72 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 10, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер северо-восточный 26 км/час, возможны порывы до 49 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 40 до 51 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 1 до 9, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер северо-восточный 24 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 76 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 1 до 7, ночью от 1 до 2 градусов. Ветер северо-восточный 30 км/час, возможны порывы до 56 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 70 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 6, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер северо-восточный 35 км/час, возможны порывы до 59 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 63 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 1 до 10, ночью от 1 до 2 градусов. Ветер северо-восточный 32 км/час, возможны порывы до 60 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 42 до 74 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 1 до 8, ночью от 1 до 2 градусов. Ветер северо-восточный 25 км/час, возможны порывы до 51 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 74 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 10, ночью от 0 до 2 градусов. Ветер северо-восточный 21 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 37 до 71 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 4, ночью около 0 градусов. Ветер северо-восточный 19 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 31 до 51 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 5, ночью около 0 градусов. Ветер северо-восточный 13 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 39 до 55 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 3 до 8 градусов тепла. По городам: в Алуште - 8, в Евпатории - 7, на мысе Казантип в Азовском море - 4, в Керчи - 4, в Николаевке - 7, в Севастополе - 8, в Судаке - 8, на Тарханкуте - 6, в Феодосии - 6, в Ялте - 8 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 5, в Египте - 21, на Кипре - 16, в Одессе - 3, в Сочи - 9, в Турции - 16, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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