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Война

Генштаб ВСУ о войсках РФ: сорванные сроки наступления, кражи топлива и «гумпомощь» под дулом

20:31 среда, 23 марта 2022
Генштаб ВСУ о войсках РФ: сорванные сроки наступления, кражи топлива и «гумпомощь» под дулом

Российские пленные в Украине | фото © rbc.ua

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отчитались о ситуации, связанной с вторжением российских войск по состоянию на вечер 28-го дня вторжения в Украину.

«Россия, сорвав все сроки наступательной операции, продолжает рассматривать возможность оцепления отдельных группировок войск ВСУ для выдвижения очередных ультиматумов во время переговорного процесса. В то же время, российские оккупанты в нарушение норм международного гуманитарного права не прекращают огнем артиллерии, ударами ракет и авиации целенаправленное уничтожение инфраструктуры городов, а хаотическое минирование местности и уничтожение сельскохозяйственной техники ставит под угрозу начало посевной кампании в отдельных регионах Украины», – говорится в сообщении.

По данным Генштаба:

На Волыни, Полесье, Северском и Таврическом направлении действия войск РФ изменений не претерпели;

На Слобожанском направлении, в городе Волчанск, российские военные организовывали показательную раздачу так называемой «гумпомощи» местным жителям под личную подпись и при наличии паспорта гражданина Украины;

На временно занятых территориях Запорожской области из-за проблем с логистическим обеспечением войска РФ пытаются пополнить запасы топлива, изымая его у гражданского населения и аграриев.

«Силы обороны Украины продолжают защищать Украину как на земле, так и в воздухе, постепенно освобождая ее от российских оккупантов», – подытожили в Генштабе ВСУ.

Российское масштабное военное вторжение в Украину продолжается с утра 24 февраля. Российские войска наносят авиаудары по ключевым объектам военной и гражданской инфраструктуры, разрушая аэродромы, воинские части, нефтебазы, заправки, церкви, школы и больницы.

Обстрелы жилых районов ведутся с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет. Колонны бронетехники российской армии пытаются оцепить Киев и несколько областных центров недалеко от российской границы.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Армии РФ в Украине не хватает еды и топлива. С начала военного вторжения российские войска так и не наладили логистику и обеспечение подразделений.

Генштаб: ВСУ не дают врагу возобновить наступление. Украинская армия сдерживает продвижение противника на многих направлениях, а также отражает активные действия авиации РФ.

Русский военный сдал танк за вознаграждение. Сдавшийся солдат рассказал, что из экипажа танка остался он один, остальные скрылись домой. Смысла воевать он не видел.

У армии РФ серьезные проблемы с обеспечением. Противник несет значительные потери, зафиксированы факты неповиновения российских военнослужащих.

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