Война
Развитие сюжета: Власти Крыма намерены «национализировать» недвижимость украинцев ● В Мариуполе погиб командир 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота России Алексей Шаров ● Разведка: Путин хочет заблокировать выезд россиян из Крыма ● Армии РФ в Украине не хватает еды и топлива ● Генштаб: ВСУ не дают врагу возобновить наступление
Генштаб ВСУ о войсках РФ: сорванные сроки наступления, кражи топлива и «гумпомощь» под дулом
Российские пленные в Украине | фото © rbc.ua
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отчитались о ситуации, связанной с вторжением российских войск по состоянию на вечер 28-го дня вторжения в Украину.
«Россия, сорвав все сроки наступательной операции, продолжает рассматривать возможность оцепления отдельных группировок войск ВСУ для выдвижения очередных ультиматумов во время переговорного процесса. В то же время, российские оккупанты в нарушение норм международного гуманитарного права не прекращают огнем артиллерии, ударами ракет и авиации целенаправленное уничтожение инфраструктуры городов, а хаотическое минирование местности и уничтожение сельскохозяйственной техники ставит под угрозу начало посевной кампании в отдельных регионах Украины», – говорится в сообщении.
По данным Генштаба:
На Волыни, Полесье, Северском и Таврическом направлении действия войск РФ изменений не претерпели;
На Слобожанском направлении, в городе Волчанск, российские военные организовывали показательную раздачу так называемой «гумпомощи» местным жителям под личную подпись и при наличии паспорта гражданина Украины;
На временно занятых территориях Запорожской области из-за проблем с логистическим обеспечением войска РФ пытаются пополнить запасы топлива, изымая его у гражданского населения и аграриев.
«Силы обороны Украины продолжают защищать Украину как на земле, так и в воздухе, постепенно освобождая ее от российских оккупантов», – подытожили в Генштабе ВСУ.
Российское масштабное военное вторжение в Украину продолжается с утра 24 февраля. Российские войска наносят авиаудары по ключевым объектам военной и гражданской инфраструктуры, разрушая аэродромы, воинские части, нефтебазы, заправки, церкви, школы и больницы.
Обстрелы жилых районов ведутся с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет. Колонны бронетехники российской армии пытаются оцепить Киев и несколько областных центров недалеко от российской границы.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Армии РФ в Украине не хватает еды и топлива. С начала военного вторжения российские войска так и не наладили логистику и обеспечение подразделений.
Генштаб: ВСУ не дают врагу возобновить наступление. Украинская армия сдерживает продвижение противника на многих направлениях, а также отражает активные действия авиации РФ.
Русский военный сдал танк за вознаграждение. Сдавшийся солдат рассказал, что из экипажа танка остался он один, остальные скрылись домой. Смысла воевать он не видел.
У армии РФ серьезные проблемы с обеспечением. Противник несет значительные потери, зафиксированы факты неповиновения российских военнослужащих.
Генштаб ВСУ о войсках РФ: сорванные сроки наступления, кражи топлива и «гумпомощь» под дулом
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отчитались о ситуации, связанной с вторжением российских войск по состоянию на вечер 28-го дня вторжения в Украину.
Власти Крыма намерены «национализировать» недвижимость украинцев
Российские власти Крыма решили «национализировать» крымскую недвижимость украинцев, поддерживающих Украину в войне с Россией.
У армии РФ серьезные проблемы с обеспечением
Противник несет значительные потери, зафиксированы факты неповиновения российских военнослужащих.
Разведка: Путин хочет заблокировать выезд россиян из Крыма
Президент России Владимир Путин готовится заблокировать выезд из Крыма для россиян, которые якобы после вторжения России хотят покинуть полуостров.
10 часов назад
В Мариуполе погиб командир 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота России Алексей Шаров
9 часов назад
Генштаб: ВСУ не дают врагу возобновить наступление
14 часов назад
Армии РФ в Украине не хватает еды и топлива
13 часов назад
ВСУ разгромили КамАЗы армии РФ с боеприпасами и провиантом
На Черниговщине украинские военные уничтожили два вражеских грузовика, лишив оккупантов еды и боеприпасов.