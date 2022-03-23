Генштаб: ВСУ не дают врагу возобновить наступление

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Украинская армия сдерживает продвижение противника на многих направлениях, а также отражает активные действия авиации РФ.

Украинские войска продолжает вести оборонную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба на утро 23 марта.

На Восточном направлении оперативные группировки действуют в Донецком, Слобожанском и восточной части Таврического операционных районов. Они не дают противнику возобновить наступление на Славянск и частью сил на населенный пункт Лозовая.

Также сдерживается продвижение противника в направлении Запорожья, Попасной и Курахово. Осуществляется круговая оборона Мариуполя.

На Северо-Восточном направлении основные усилия сосредоточены на прикрытии государственной границы, сдерживании наступления противника в районе Малина.

На Северщине группировка войск удерживает Чернигов и не дает противнику двигаться в направлении Киева.

На Юго-Восточном направлении украинские войска обороняют пункты базирования и морские порты в Черноморской операционной зоне. Продолжается оборона Николаева и населенных пунктов Николаевской области.

Кроме того, украинские войска сдерживают армию РФ по направлениям на Кривой Рог и Нововоронцовку.

«Отмечены активные действия авиации врага и нанесение ударов с использованием ракет за последние сутки», - подчеркнули в Генштабе.

Группировка Воздушных Сил ВСУ отражает ракетно-авиационные удары и воздушные нападения противника. За минувшие сутки было поражено более 17 воздушных целей врага: шесть самолетов, пять БПЛА, один вертолет и пять крылатых ракет.

На территории РФ продолжается скрытая мобилизация с целью восполнения потерь личного состава группировки войск, действующей в войне на территории Украины.

По данным украинского военного руководства, на территории Беларуси идет активное перемещение российской и белорусской военной техники и дальнейшее ее накопление вдоль украинской границы.

«Противник на отдельных направлениях деморализован. Так, во время штурма города Мариуполь, в одном из отрядов спецназначения, привлеченного к ведению активных боевых действий, менее 10% личного состава готовы продолжать участие в войне, остальные убиты, ранены, больны или деморализованы», - отметили в Генштабе.

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