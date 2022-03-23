Странности
Двое севастопольцев обвиняются в «незаконной добыче гальки»
Двое жителей Севастополя обвиняются в «незаконной добыче полезных ископаемых».
Об этом сообщила пресс-служба так называемой прокуратуры города.
«Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей, которые вели незаконную добычу полезных ископаемых в Севастополе. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, если это деяние причинило крупный ущерб государству и сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, совершенное организованной группой)», – говорится в сообщении.
«Обвиняемые, не имея лицензии, через подконтрольные им юридические лица с апреля по ноябрь 2019 года добывали гальку на земельном участке сельскохозяйственного назначения, расположенном в водоохранной зоне в Языковой балке Севастополя. Добычу они осуществляли под видом выполнения противооползневых мероприятий», - уточнили в ведомстве.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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