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Странности

Двое севастопольцев обвиняются в «незаконной добыче гальки»

Двое жителей Севастополя обвиняются в «незаконной добыче полезных ископаемых».

Об этом сообщила пресс-служба так называемой прокуратуры города.

«Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей, которые вели незаконную добычу полезных ископаемых в Севастополе. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, если это деяние причинило крупный ущерб государству и сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, совершенное организованной группой)», – говорится в сообщении.

«Обвиняемые, не имея лицензии, через подконтрольные им юридические лица с апреля по ноябрь 2019 года добывали гальку на земельном участке сельскохозяйственного назначения, расположенном в водоохранной зоне в Языковой балке Севастополя. Добычу они осуществляли под видом выполнения противооползневых мероприятий», - уточнили в ведомстве.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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