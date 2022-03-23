Война
Развитие сюжета: Генштаб: ВСУ не дают врагу возобновить наступление ● Русский военный сдал танк за вознаграждение ● У армии РФ серьезные проблемы с обеспечением ● Fitch прогнозирует рекордное падение экономики России ● Власти России обещают не останавливать обстрелы украинских городов
Армии РФ в Украине не хватает еды и топлива
фото © facebook.com/GeneralStaff.ua
С начала военного вторжения российские войска так и не наладили логистику и обеспечение подразделений.
У российских военных в Украине серьезные проблемы с едой, топливом и снаряжением. Об этом заявил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США во время брифинга 22 марта.
«Уже 27-й день (военного вторжения РФ) и мы по-прежнему видим, что у них проблемы с топливом, проблемы с едой. У них есть проблемы с запасами, особенно в отношении высокоточных боеприпасов. Эта крупная и масштабная операция, которой они никогда раньше не проводили», - уточнил представитель Пентагона.
По его словам, у российских военных возникли проблемы с логистикой и обеспечением менее чем через неделю после начала войны.
«Очевидно, что они не спланировали это должным образом», - отметил чиновник.
Ранее в Генштабе Украины заявили, что у армии РФ продолжаются серьезные проблемы с обеспечением.
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Ранее Новости Крыма сообщали:
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