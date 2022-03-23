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Война

Армии РФ в Украине не хватает еды и топлива

09:10 среда, 23 марта 2022
Армии РФ в Украине не хватает еды и топлива

фото © facebook.com/GeneralStaff.ua

С начала военного вторжения российские войска так и не наладили логистику и обеспечение подразделений.

У российских военных в Украине серьезные проблемы с едой, топливом и снаряжением. Об этом заявил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США во время брифинга 22 марта.

«Уже 27-й день (военного вторжения РФ) и мы по-прежнему видим, что у них проблемы с топливом, проблемы с едой. У них есть проблемы с запасами, особенно в отношении высокоточных боеприпасов. Эта крупная и масштабная операция, которой они никогда раньше не проводили», - уточнил представитель Пентагона.

По его словам, у российских военных возникли проблемы с логистикой и обеспечением менее чем через неделю после начала войны.

«Очевидно, что они не спланировали это должным образом», - отметил чиновник.

Ранее в Генштабе Украины заявили, что у армии РФ продолжаются серьезные проблемы с обеспечением.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

Ранее Новости Крыма сообщали:

Русский военный сдал танк за вознаграждение. Сдавшийся солдат рассказал, что из экипажа танка остался он один, остальные скрылись домой. Смысла воевать он не видел.

У армии РФ серьезные проблемы с обеспечением. Противник несет значительные потери, зафиксированы факты неповиновения российских военнослужащих.

Власти России обещают не останавливать обстрелы украинских городов. Переговоры между Украиной и Россией продолжаются, режима прекращения огня не будет, заявил Песков.

По данным разведки, в Украине погибает ежедневно до 1000 российских солдат. Западная разведка считает, что следующие две недели могут стать переломными в войне России против Украины.

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