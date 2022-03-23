Армии РФ в Украине не хватает еды и топлива

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С начала военного вторжения российские войска так и не наладили логистику и обеспечение подразделений.

У российских военных в Украине серьезные проблемы с едой, топливом и снаряжением. Об этом заявил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США во время брифинга 22 марта.

«Уже 27-й день (военного вторжения РФ) и мы по-прежнему видим, что у них проблемы с топливом, проблемы с едой. У них есть проблемы с запасами, особенно в отношении высокоточных боеприпасов. Эта крупная и масштабная операция, которой они никогда раньше не проводили», - уточнил представитель Пентагона.

По его словам, у российских военных возникли проблемы с логистикой и обеспечением менее чем через неделю после начала войны.

«Очевидно, что они не спланировали это должным образом», - отметил чиновник.

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