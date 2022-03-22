У армии РФ серьезные проблемы с обеспечением

фото © facebook.com/GeneralStaff.ua

Противник несет значительные потери, зафиксированы факты неповиновения российских военнослужащих.

Украинские военные продолжали наносить удары по группировкам российских войск, которые пытались удержать захваченные рубежи и преуспели на отдельных направлениях. Об этом говорится сводке Генштаба на утро 22 марта.

Подразделения Воздушных Сил ВСУ и противовоздушной обороны Сухопутных войск за предыдущие сутки поразили более девяти воздушных целей врага: один самолет, шесть БПЛА и два вертолета. Количество сбитых ракет уточняется.

В Генштабе отметили, что активность авиации противника возросла. Кроме того, российские военные продолжают проводить агрессивную пропагандистскую работу о необходимости участия в войне с Украиной войск Беларуси.

При этом у армии РФ продолжаются серьезные проблемы с обеспечением.

«По имеющейся информации, российские оккупационные войска, действующие на территории Украины, имеют запасы боеприпасов и продовольствия не более чем на три дня. Аналогичная ситуация с горючим, пополнение которым осуществляется путем перевозки автоцистернами. Трубопроводное соединение для обеспечения потребностей группировки войск оккупантам организовать не удалось», - подчеркнуло украинское военное руководство.

В Ахтырском районе Сумской области зафиксированы факты неповиновения российских военнослужащих: около 300 солдатов отказались выполнять приказ на ведение боевых действий и на 70 единицах техники покинули район проведения операции.

На временно оккупированных территориях Луганской области ввиду больших потерь в живой силе противник продолжает проводить принудительную мобилизацию граждан «ЛНР».

На Донецком и Луганском направлениях противник продолжает попытки продвинуться и закрепиться, но успеха не имеет. ВСУ отбили 13 атак врага и уничтожили 14 танков, восемь БМП, два МТЛБ, три артиллерийские системы и четыре автомобиля. Подразделения ПВО поразили две воздушные цели противника. Потери личного состава врага составили около 300 человек.

Защитникам Мариуполя удалось уничтожить патрульный катер Раптор и комплекс радиоэлектронной борьбы Леер-3.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

Ранее Новости Крыма сообщали:

По данным разведки, в Украине погибает ежедневно до 1000 российских солдат. Западная разведка считает, что следующие две недели могут стать переломными в войне России против Украины.

ВСУ разгромили КамАЗы армии РФ с боеприпасами и провиантом. На Черниговщине украинские военные уничтожили два вражеских грузовика, лишив оккупантов еды и боеприпасов.

В Киеве российские войска взорвали крупный торговый центр. В результате обстрелов Киева произошло возгорание в торговом центре, а также загорелись автомобили на парковке.

ВСУ ликвидировали замкомандующего Черноморским флотом РФ. ВСУ ликвидировали заместителя командующего Черноморским флотом РФ по военно-политической работе, капитана 1 ранга Андрея Палия.