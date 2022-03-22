Прогноз погоды в Крыму на вторник 22 марта

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 22 марта.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (северо-восточный утром и днем местами 15-20 м/с.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (северо-восточный местами 15-20 м/с.), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами гололедица.), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (северо-восточный утром и днем порывы до 18 м/с.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - прочие опасности (местами гололедица.), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 0 до 6, ночью около 0 градусов. Ветер северо-восточный 19 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 85 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 5 до 9, ночью около 5 градусов. Ветер северо-восточный 20 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 68 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 9, ночью около 2 градусов. Ветер северо-восточный 19 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 85 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 2 до 7, ночью от 1 до 2 градусов. Ветер северо-восточный 27 км/час, возможны порывы до 51 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 86 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 6, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер северо-восточный 36 км/час, возможны порывы до 62 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 82 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 1 до 9, ночью от 1 до 2 градусов. Ветер северо-восточный 30 км/час, возможны порывы до 54 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 88 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 2 до 6, ночью около 2 градусов. Ветер северо-восточный 28 км/час, возможны порывы до 51 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 84 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 1 до 9, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер северо-восточный 27 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 84 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 0 до 4, ночью около 0 градусов. Ветер северо-восточный 18 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 66 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 0 до 3, ночью около 0 градусов. Ветер северо-восточный 13 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 74 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 3 до 8 градусов тепла. По городам: в Алуште - 8, в Евпатории - 7, на мысе Казантип в Азовском море - 4, в Керчи - 4, в Николаевке - 7, в Севастополе - 8, в Судаке - 8, на Тарханкуте - 6, в Феодосии - 6, в Ялте - 8 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 5, в Египте - 20, на Кипре - 16, в Одессе - 3, в Сочи - 9, в Турции - 16, в Хорватии - 13 градусов выше нуля.

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