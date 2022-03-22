Fitch прогнозирует рекордное падение экономики России

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Из-за финансовых и экономических санкций против России экономика страны может упасть на 8%.

Из-за войны в Украине российская экономика понесет большие потери, чем из-за дефолта в 1998 году. Такой прогноз сделало рейтинговое агентство Fitch Ratings.

Отмечается, что на фоне рекордных финансовых и экономических санкций против России экономика страны может упасть на 8%. В 1998 году дефолт привел к падению ВВП РФ только на 5,4%.

Потребительская инфляция в РФ, по прогнозу Fitch Ratings, к концу 2022 года составит 18%.

Кроме этого, прогнозируют снижение иностранных инвестиций в России на фоне выхода из страны все большего количества международных компаний.

S&P понизило кредитный рейтинг России до категории СС, которая означает, что «дефолт более чем вероятен», однако, на прошлой неделе Россия заплатила по долгам, избежав дефолта. Минфин заявил, что выплатил купоны по суверенным еврооблигациям РФ.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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