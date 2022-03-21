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Война

ВСУ разгромили КамАЗы армии РФ с боеприпасами и провиантом

08:33 понедельник, 21 марта 2022
ВСУ разгромили КамАЗы армии РФ с боеприпасами и провиантом

фото © facebook.com/kommander.nord

На Черниговщине украинские военные уничтожили два вражеских грузовика, лишив оккупантов еды и боеприпасов.

В Черниговской области ВСУ уничтожили два КамАЗа российских оккупантов с боеприпасами и провиантом. Об этом в ночь на понедельник, 21 марта, сообщает оперативное командование Север.

«Не доедут до оккупанта боеприпасы и провиант. Два КамАЗа - минус. Силы сопротивления Черниговской области работают», - отметили в командовании.

Военные также показали фото уничтоженных машин.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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