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Развитие сюжета: В Киеве российские войска взорвали крупный торговый центр ● ВСУ ликвидировали замкомандующего Черноморским флотом РФ ● Войска РФ сбросили бомбу на школу в Мариуполе ● Утренняя сводка о войне в Украине ● Вице-премьер Украины рассказала, сколько российских военных попали в плен
ВСУ разгромили КамАЗы армии РФ с боеприпасами и провиантом
фото © facebook.com/kommander.nord
На Черниговщине украинские военные уничтожили два вражеских грузовика, лишив оккупантов еды и боеприпасов.
В Черниговской области ВСУ уничтожили два КамАЗа российских оккупантов с боеприпасами и провиантом. Об этом в ночь на понедельник, 21 марта, сообщает оперативное командование Север.
«Не доедут до оккупанта боеприпасы и провиант. Два КамАЗа - минус. Силы сопротивления Черниговской области работают», - отметили в командовании.
Военные также показали фото уничтоженных машин.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
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