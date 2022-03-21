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Война

Власти России обещают не останавливать обстрелы украинских городов

12:25 понедельник, 21 марта 2022
Власти России обещают не останавливать обстрелы украинских городов

фото © kyiv.comments.ua

Переговоры между Украиной и Россией продолжаются, режима прекращения огня не будет, заявил Песков.

Россия не намерена прекращать огонь на время переговоров с Украиной, заявил в понедельник, 21 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Любая остановка используется националистическими подразделениями для перегруппировки, используется для того, чтобы продолжать атаки на российских военных», - заявил он.

Также в Кремле высказались о перспективах встречи президентов РФ и Украины.

«Прогресс на переговорах между РФ и Украиной недостаточен, чтобы можно было говорить о контактах президентов двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского», - сказал Песков.

Как известно, переговоры о прекращении войны продолжаются уже неделю в онлайн-режиме.

Ранее глава российской делегации на переговорах о прекращении войны Владимир Мединский заявил о якобы сближении позиций сторон по темам нейтрального статуса Украины и ее невступление в НАТО.

Позже в ОП ответили на заявления РФ. Украинские позиции неизменны и в них входят прекращение огня, вывод войск и жесткие гарантии безопасности, отметил Михаил Подоляк.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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