Война
Развитие сюжета: По данным разведки, в Украине погибает ежедневно до 1000 российских солдат ● ВСУ разгромили КамАЗы армии РФ с боеприпасами и провиантом ● В Киеве российские войска взорвали крупный торговый центр ● ВСУ ликвидировали замкомандующего Черноморским флотом РФ ● Войска РФ сбросили бомбу на школу в Мариуполе
Власти России обещают не останавливать обстрелы украинских городов
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Переговоры между Украиной и Россией продолжаются, режима прекращения огня не будет, заявил Песков.
Россия не намерена прекращать огонь на время переговоров с Украиной, заявил в понедельник, 21 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Любая остановка используется националистическими подразделениями для перегруппировки, используется для того, чтобы продолжать атаки на российских военных», - заявил он.
Также в Кремле высказались о перспективах встречи президентов РФ и Украины.
«Прогресс на переговорах между РФ и Украиной недостаточен, чтобы можно было говорить о контактах президентов двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского», - сказал Песков.
Как известно, переговоры о прекращении войны продолжаются уже неделю в онлайн-режиме.
Ранее глава российской делегации на переговорах о прекращении войны Владимир Мединский заявил о якобы сближении позиций сторон по темам нейтрального статуса Украины и ее невступление в НАТО.
Позже в ОП ответили на заявления РФ. Украинские позиции неизменны и в них входят прекращение огня, вывод войск и жесткие гарантии безопасности, отметил Михаил Подоляк.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
Ранее Новости Крыма сообщали:
ВСУ разгромили КамАЗы армии РФ с боеприпасами и провиантом. На Черниговщине украинские военные уничтожили два вражеских грузовика, лишив оккупантов еды и боеприпасов.
В Киеве российские войска взорвали крупный торговый центр. В результате обстрелов Киева произошло возгорание в торговом центре, а также загорелись автомобили на парковке.
ВСУ ликвидировали замкомандующего Черноморским флотом РФ. ВСУ ликвидировали заместителя командующего Черноморским флотом РФ по военно-политической работе, капитана 1 ранга Андрея Палия.
Войска РФ сбросили бомбу на школу в Мариуполе. Там скрывалось около 400 мариупольцев. В основном - женщины, дети и люди пожилого возраста.
Власти России обещают не останавливать обстрелы украинских городов
Переговоры между Украиной и Россией продолжаются, режима прекращения огня не будет, заявил Песков.
По данным разведки, в Украине погибает ежедневно до 1000 российских солдат
Западная разведка считает, что следующие две недели могут стать переломными в войне России против Украины.
ВСУ разгромили КамАЗы армии РФ с боеприпасами и провиантом
На Черниговщине украинские военные уничтожили два вражеских грузовика, лишив оккупантов еды и боеприпасов.
ВСУ ликвидировали замкомандующего Черноморским флотом РФ
ВСУ ликвидировали заместителя командующего Черноморским флотом РФ по военно-политической работе, капитана 1 ранга Андрея Палия.
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Из-за вражеских обстрелов в Киеве повреждены десятки жилых домов, шесть школ и четыре детских садика.