Война
Развитие сюжета: ВСУ ликвидировали замкомандующего Черноморским флотом РФ ● Войска РФ сбросили бомбу на школу в Мариуполе ● Утренняя сводка о войне в Украине ● Вице-премьер Украины рассказала, сколько российских военных попали в плен ● С начала масштабной агрессии Россия нанесла 291 ракетный удар и совершила 1403 авианалета
В Киеве российские войска взорвали крупный торговый центр
фото © ДСНС
В результате обстрелов Киева произошло возгорание в торговом центре, а также загорелись автомобили на парковке.
В результате вражеских обстрелов в Киеве загорелся торговый центр в Подольском районе и автомобили на парковке рядом с ним. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщили спасатели ГСЧС.
«В Службу спасения 20 марта в 22.48 по номеру 101 поступило сообщение о пожаре в Подольском районе столицы», - сказано в сообщении.
Прибывшие на место спасатели установили, что в результате вражеского обстрела загорелись автомобили на парковке и 3-4 этажа торгового центра. Ликвидация пожара продолжается.
На месте задействовано восемь единиц пожарной техники и 37 человек личного состава.
По предварительной информации четыре человека погибли. О пострадавших пока ничего не известно.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
Ранее Новости Крыма сообщали:
Войска РФ сбросили бомбу на школу в Мариуполе. Там скрывалось около 400 мариупольцев. В основном - женщины, дети и люди пожилого возраста.
Утренняя сводка о войне в Украине. ВВС Украины за прошедшие сутки сбили три российских боевых вертолета.
Вице-премьер Украины рассказала, сколько российских военных попали в плен. Власти Украины официально объявили, что в плену в стране сейчас находится не менее 562 российских военнослужащих.
С начала масштабной агрессии Россия нанесла 291 ракетный удар и совершила 1403 авианалета. С начала полномасштабных боевых действий Россия нанесла по Украине 291 ракетный удар, применила 459 ракет наземного, морского и воздушного базирования, а также совершила 1 403 авиационных налета, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке по состоянию на 12:00 19 марта.
Власти России обещают не останавливать обстрелы украинских городов
Переговоры между Украиной и Россией продолжаются, режима прекращения огня не будет, заявил Песков.
По данным разведки, в Украине погибает ежедневно до 1000 российских солдат
Западная разведка считает, что следующие две недели могут стать переломными в войне России против Украины.
ВСУ разгромили КамАЗы армии РФ с боеприпасами и провиантом
На Черниговщине украинские военные уничтожили два вражеских грузовика, лишив оккупантов еды и боеприпасов.
ВСУ ликвидировали замкомандующего Черноморским флотом РФ
ВСУ ликвидировали заместителя командующего Черноморским флотом РФ по военно-политической работе, капитана 1 ранга Андрея Палия.
20 часов назад
В Киеве с начала войны погибли 222 человека
Из-за вражеских обстрелов в Киеве повреждены десятки жилых домов, шесть школ и четыре детских садика.