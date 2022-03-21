В Киеве российские войска взорвали крупный торговый центр

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В результате обстрелов Киева произошло возгорание в торговом центре, а также загорелись автомобили на парковке.

В результате вражеских обстрелов в Киеве загорелся торговый центр в Подольском районе и автомобили на парковке рядом с ним. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщили спасатели ГСЧС.

«В Службу спасения 20 марта в 22.48 по номеру 101 поступило сообщение о пожаре в Подольском районе столицы», - сказано в сообщении.

Прибывшие на место спасатели установили, что в результате вражеского обстрела загорелись автомобили на парковке и 3-4 этажа торгового центра. Ликвидация пожара продолжается.

На месте задействовано восемь единиц пожарной техники и 37 человек личного состава.

По предварительной информации четыре человека погибли. О пострадавших пока ничего не известно.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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