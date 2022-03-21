Прогноз погоды в Крыму на понедельник 21 марта

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 21 марта.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (местами гололедица.), уровень опасности желтый, ветер (северо-восточный местами до 18 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (северо-восточный местами до 18 м/с), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами гололедица), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (северо-восточный местами до 18 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - прочие опасности (местами гололедица), уровень опасности желтый, ветер (северо-восточный местами до 18 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от -4 до 5, ночью около -3 градусов. Ветер северо-восточный 22 км/час, возможны порывы до 53 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 84 процентов, атмосферное давление 775 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 2 до 9, ночью около 2 градусов. Ветер северо-восточный 21 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 42 до 56 процентов, атмосферное давление 774 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 7, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер северо-восточный 19 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 86 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 0 до 5, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер северо-восточный 35 км/час, возможны порывы до 53 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 78 процентов, атмосферное давление 775 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 1 до 4, ночью от 1 до 2 градусов. Ветер северо-восточный 45 км/час, возможны порывы до 57 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 70 процентов, атмосферное давление 774 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от -1 до 8, ночью от -1 до 0 градусов. Ветер северо-восточный 29 км/час, возможны порывы до 52 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 72 процентов, атмосферное давление 776 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от -3 до 8, ночью от -2 до -1 градусов. Ветер северо-восточный 22 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 82 процентов, атмосферное давление 777 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -2 до 9, ночью от -2 до 0 градусов. Ветер северо-восточный 17 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 76 процентов, атмосферное давление 774 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от -3 до 4, ночью около -3 градусов. Ветер северо-восточный 17 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 39 до 54 процентов, атмосферное давление 774 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от -2 до 3, ночью около -2 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 67 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 3 до 8 градусов тепла. По городам: в Алуште - 8, в Евпатории - 7, на мысе Казантип в Азовском море - 4, в Керчи - 4, в Николаевке - 7, в Севастополе - 8, в Судаке - 8, на Тарханкуте - 6, в Феодосии - 6, в Ялте - 8 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 5, в Египте - 20, на Кипре - 16, в Одессе - 3, в Сочи - 8, в Турции - 16, в Хорватии - 13 градусов выше нуля.

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