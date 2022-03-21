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Развитие сюжета: ВСУ разгромили КамАЗы армии РФ с боеприпасами и провиантом ● В Киеве российские войска взорвали крупный торговый центр ● ВСУ ликвидировали замкомандующего Черноморским флотом РФ ● Войска РФ сбросили бомбу на школу в Мариуполе ● Утренняя сводка о войне в Украине
По данным разведки, в Украине погибает ежедневно до 1000 российских солдат
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Западная разведка считает, что следующие две недели могут стать переломными в войне России против Украины.
Ежедневно в Украине около 1000 российских солдат гибнет или получает ранение. К тому же Россия применила в Украине уже 75% своих боеспособных сил, из которых примерно треть больше не боеспособны. Об этом в воскресенье, 20 марта, пишет американское издание The Washington Post, со ссылкой на аналитика Института исследований зарубежной политики Роба Ли.
Он отметил, что из 168 батальонных тактических групп российской армии, 120 уже воюют в Украине, что составляет около 100 000 солдат из 190 000, отправленных в Украину.
«Это значит, что Россия уже ввела в войну 75% боеспособных резервов», - сказал он. По его словам, вероятно, по меньшей мере, 7 000 россиян были убиты во время войны и до 20 000 ранены, хотя цифры могут быть другими, так как украинская сторона говорит о больших числах.
«При отсутствии существенного прогресса на местах и учитывая масштабы потерь, военная кампания России вскоре может оказаться нежизнеспособной, а войска не смогут продвинуться, поскольку им не хватает живой силы, поставок и боеприпасов», - сказал аналитик.
По его словам, следующие две недели могут стать критическими для определения результата всей войны.
Он отметил, что из того, как двигались российские войска в первые часы войны, было понятно, что их ключевые цели заключались в том, чтобы взять Харьков, соединить оккупированный Донбасс с Одессой вдоль южной части Украины, и самое главное - захватить Киев штурмом с севера.
«Однако за три недели российские войска до сих пор не достигли ни одной из этих целей», - подчеркнул он.
Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что возможное вторжение Беларуси на территорию Украины станет крахом для самой же вторгшейся страны.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
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