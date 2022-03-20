ВСУ ликвидировали замкомандующего Черноморским флотом РФ

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ВСУ ликвидировали заместителя командующего Черноморским флотом РФ по военно-политической работе, капитана 1 ранга Андрея Палия.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ Украины.

18 марта в результате удара ВСУ по аэродрому в Чернобаевке был ликвидирован командующий 8-й армией Южного военного округа РФ генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева подтвердила, что заместитель командующего Черноморским флотом Андрей Палий погиб в Украине.

«В ходе проведения специальной операции на Украине в боях за освобождение Мариуполя от нацистов погиб заместитель командующего Черноморским флотом, капитан 1 ранга Андрей Николаевич Палий», — заявила она.

Ранее о его гибели сообщили вооруженные силы Украины. Минобороны РФ пока это не комментировало.

Мариуполь, который упоминает Екатерина Алтабаева, с начала марта находится в осаде российской армии. Ранее в городе обстрелам подверглись местный роддом, драматический театр и школа искусств, где укрывались мирные жители.

Ранее сообщалось о гибели генерал-майора Олега Митяева, генерал-майора 29-й общевойсковой армии Андрея Колесникова, начальника штаба 41-й общевойсковой армии России генерал-майора Виталия Герасимова, генерал-майора Андрея Суховецкого, генерал-майора Магомеда Тушаева.

Ранее Новости Крыма сообщали:

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