Войска РФ сбросили бомбу на школу в Мариуполе

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Там скрывалось около 400 мариупольцев. В основном - женщины, дети и люди пожилого возраста.

Российские военные в очередной раз нанесли удар по месту убежища мариупольцев. Военные сбросили бомбу на школу, где пряталось 400 мирных жителей. Об этом 20 марта сообщает горсовет.

«Вчера (19 марта - ред.) российские оккупанты сбросили бомбы на школу искусств №12 в Левобережном районе Мариуполя, где скрывалось около 400 мариупольцев - женщины, дети и пожилые люди», - сказано в сообщении.

Известно, что здание разрушено, а под завалами все еще находятся мирные люди.

На данный момент информация о количестве пострадавших уточняется.

«Фашистские войска России продолжают геноцид украинского народа и мирных жителей Мариуполя. Каждый военный преступник ответит за свои преступления против человечества, мариупольцев!» - добавили в горсовете.

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