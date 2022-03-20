Война
Развитие сюжета: Утренняя сводка о войне в Украине ● Вице-премьер Украины рассказала, сколько российских военных попали в плен ● С начала масштабной агрессии Россия нанесла 291 ракетный удар и совершила 1403 авианалета ● В Ялте похоронили командира подразделения Росгвардии, погибшего в Украине ● ВСУ за сутки уничтожили 12 воздушных целей России
Войска РФ сбросили бомбу на школу в Мариуполе
фото © t.me/dsns_telegram
Там скрывалось около 400 мариупольцев. В основном - женщины, дети и люди пожилого возраста.
Российские военные в очередной раз нанесли удар по месту убежища мариупольцев. Военные сбросили бомбу на школу, где пряталось 400 мирных жителей. Об этом 20 марта сообщает горсовет.
«Вчера (19 марта - ред.) российские оккупанты сбросили бомбы на школу искусств №12 в Левобережном районе Мариуполя, где скрывалось около 400 мариупольцев - женщины, дети и пожилые люди», - сказано в сообщении.
Известно, что здание разрушено, а под завалами все еще находятся мирные люди.
На данный момент информация о количестве пострадавших уточняется.
«Фашистские войска России продолжают геноцид украинского народа и мирных жителей Мариуполя. Каждый военный преступник ответит за свои преступления против человечества, мариупольцев!» - добавили в горсовете.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
Ранее Новости Крыма сообщали:
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С начала масштабной агрессии Россия нанесла 291 ракетный удар и совершила 1403 авианалета. С начала полномасштабных боевых действий Россия нанесла по Украине 291 ракетный удар, применила 459 ракет наземного, морского и воздушного базирования, а также совершила 1 403 авиационных налета, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке по состоянию на 12:00 19 марта.
В Ялте похоронили командира подразделения Росгвардии, погибшего в Украине. В Ялте похоронили командира одного из подразделений Росгвардии Илью Еремина, погибшего в ходе военного вторжения России в Украину.
ВСУ за сутки уничтожили 12 воздушных целей России. За минувшие сутки украинские военные уничтожили несколько военных колонн россиян и 12 воздушних целей.
Войска РФ сбросили бомбу на школу в Мариуполе
Там скрывалось около 400 мариупольцев. В основном - женщины, дети и люди пожилого возраста.
Утренняя сводка о войне в Украине
ВВС Украины за прошедшие сутки сбили три российских боевых вертолета.
Вице-премьер Украины рассказала, сколько российских военных попали в плен
Власти Украины официально объявили, что в плену в стране сейчас находится не менее 562 российских военнослужащих.
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