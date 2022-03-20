Война
Развитие сюжета: С начала масштабной агрессии Россия нанесла 291 ракетный удар и совершила 1403 авианалета ● В Ялте похоронили командира подразделения Росгвардии, погибшего в Украине ● ВСУ за сутки уничтожили 12 воздушных целей России ● В Киеве с начала войны погибли 222 человека ● Россия выпустили по Львову 6 крылатых ракет с подводной лодки в Черном море
Вице-премьер Украины рассказала, сколько российских военных попали в плен
фото © tsn.ua
Власти Украины официально объявили, что в плену в стране сейчас находится не менее 562 российских военнослужащих.
Это число назвала в субботу вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. По ее словам, «со всеми пленными обращаются в соответствии с международным гуманитарным правом».
Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил о тысяче россиян, взятых в плен. Верещук подчеркнула, что официальные данные, очевидно, не полные, и оценка Зеленского может быть близка к истине.
Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что в стране открылись специальные лагеря для военнопленных. Это подтвердила Верещук.
«Они стоят на обеспечении и питаются так же, как и наши воины. Пленных будут тысячи. Однако их опрашивали, и они говорят, что не хотят возвращаться из плена в Россию», - заявила Верещук. Она подчеркнула, что среди пленных есть военнослужащие-срочники. Власти России изначально заявляли, что срочники не участвуют в войне против Украины, однако затем были вынуждены признать их участие и даже попадание в плен. Как заявляют в Москве, сейчас все срочники выведены из Украины.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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