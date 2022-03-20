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Война

Утренняя сводка о войне в Украине

07:44 воскресенье, 20 марта 2022
Утренняя сводка о войне в Украине

фото © eadaily.com

ВВС Украины за прошедшие сутки сбили три российских боевых вертолета.

Вооруженные силы РФ не вели активного наступления, сосредоточив усилия на восполнении текущих потерь, восстановлении частично уничтоженной техники, переброске иностранных военных наемников к приграничным с Украиной районам.

ВС РФ не пропустили гуманитарный конвой, следовавший из Днепропетровской области в Херсонскую.

Из сводного отряда 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного Костромского полка, участвовавшего в боевых действиях на Киевском направлении, остался в живых один военный.

Российское командование объявило новую волну мобилизации на территории ДНР и подняли предельный возраст подлежащих мобилизации до 65 лет.

Ранее Новости Крыма сообщали:

С начала масштабной агрессии Россия нанесла 291 ракетный удар и совершила 1403 авианалета. С начала полномасштабных боевых действий Россия нанесла по Украине 291 ракетный удар, применила 459 ракет наземного, морского и воздушного базирования, а также совершила 1 403 авиационных налета, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке по состоянию на 12:00 19 марта.

В Ялте похоронили командира подразделения Росгвардии, погибшего в Украине. В Ялте похоронили командира одного из подразделений Росгвардии Илью Еремина, погибшего в ходе военного вторжения России в Украину.

ВСУ за сутки уничтожили 12 воздушных целей России. За минувшие сутки украинские военные уничтожили несколько военных колонн россиян и 12 воздушних целей.

В Киеве с начала войны погибли 222 человека. Из-за вражеских обстрелов в Киеве повреждены десятки жилых домов, шесть школ и четыре детских садика.

Война
Утренняя сводка о войне в Украине

Утренняя сводка о войне в Украине

ВВС Украины за прошедшие сутки сбили три российских боевых вертолета.

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Вице-премьер Украины рассказала, сколько российских военных попали в плен

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С начала полномасштабных боевых действий Россия нанесла по Украине 291 ракетный удар, применила 459 ракет наземного, морского и воздушного базирования, а также совершила 1 403 авиационных налета, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке по состоянию на 12:00 19 марта.

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Суд ООН обязал Россию остановить войну в Украине

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