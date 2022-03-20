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Общество

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 20 марта

00:23 воскресенье, 20 марта 2022

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 20 марта.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (местами гололедица.), уровень опасности желтый, ветер (местами северо-восточный ветер 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - прочие опасности (местами гололедица), уровень опасности желтый, ветер (северо-восточный 10-15 м/с, местами 20-25 м/с.), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - ветер (северо-восточный 10-15 м/с, местами 20-25 м/с.), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами гололедица), уровень опасности желтый. В горах Крыма - прочие опасности (местами метель, гололедица), уровень опасности желтый, лавины (сохраняется угроза схода снежных лавин.), уровень опасности оранжевый, ветер (северо-восточный 10-15 м/с, порывы 20-25 м/с.), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от -3 до 1, ночью от -3 до -2 градусов. Ветер северо-восточный 22 км/час, возможны порывы до 53 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 90 процентов, атмосферное давление 775 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 6, ночью от 1 до 2 градусов. Ветер северо-восточный 21 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 73 процентов, атмосферное давление 774 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 4, ночью около 0 градусов. Ветер северо-восточный 33 км/час, возможны порывы до 58 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 80 процентов, атмосферное давление 775 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 0 до 3, ночью около 0 градусов. Ветер северо-восточный 35 км/час, возможны порывы до 53 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 68 процентов, атмосферное давление 775 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 0 до 3, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер северо-восточный 45 км/час, возможны порывы до 57 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 61 процентов, атмосферное давление 774 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -2 до 6, ночью от -2 до 0 градусов. Ветер северо-восточный 29 км/час, возможны порывы до 51 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 38 до 67 процентов, атмосферное давление 776 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от -3 до 5, ночью от -2 до 0 градусов. Ветер северо-восточный 22 км/час, возможны порывы до 46 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 72 процентов, атмосферное давление 776 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от -3 до 6, ночью от -2 до -1 градусов. Ветер северо-восточный 28 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 32 до 62 процентов, атмосферное давление 778 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -4 до 1, ночью от -4 до -3 градусов. Ветер северо-восточный 18 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 78 процентов, атмосферное давление 774 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -3 до 0, ночью около -3 градусов. Ветер северо-восточный 18 км/час, возможны порывы до 49 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 80 процентов, атмосферное давление 774 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 4 до 8 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 7, на мысе Казантип в Азовском море - 4, в Керчи - 5, в Николаевке - 7, в Севастополе - 8, в Судаке - 8, на Тарханкуте - 6, в Феодосии - 6, в Ялте - 8 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 5, в Египте - 21, на Кипре - 17, в Одессе - 3, в Сочи - 9, в Турции - 16, в Хорватии - 13 градусов выше нуля.

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