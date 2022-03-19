Война
Развитие сюжета: В Киеве с начала войны погибли 222 человека ● Россия выпустили по Львову 6 крылатых ракет с подводной лодки в Черном море ● Под Харьковом частично уничтожен танковый полк армии России ● Три государства расширили санкции против РФ ● Мариуполь разрушен практически на 90 процентов
ВСУ за сутки уничтожили 12 воздушных целей России
фото © Генштаб ВСУ
За минувшие сутки украинские военные уничтожили несколько военных колонн россиян и 12 воздушних целей.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в сводке по состоянию на 6:00 утра субботу, 19 марта.
Так, бойцы ВСУ разгромили несколько колонн техники захватчиков в Николаевской и Сумской области. Сейчас потери врага уточняются.
«Кроме того, в результате нанесения огневого поражения по противнику, уничтожен командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа вооруженных сил российской федерации генерал-лейтенанта Андрей Мордвичев», – говорится в сообщении.
Зенитные ракетные войска и истребительная авиация сбили 12 воздушных целей врага (2 самолета, 3 вертолета, 3 БПЛА и 4 крылатые ракеты).
Отмечается, что в последние сутки не было существенных изменений в положении и характере действий сил обороны. Так, украинские защитники продолжали наносить удары по группировкам вражеских войск, которые пытались удержать захваченные рубежи.
Сообщается, что оккупанты продолжают нести существенные потери, и есть проблемы с логистическим обеспечением подразделений.
«Исходя из того, что врагу причинен большой урон в личном составе, существует вероятность, что военно-политическим руководством РФ будет принято решение внесения изменений в существующее законодательство и начата открытая мобилизация для продолжения затяжной, изнурительной войны. В целях оправдания таких действий не исключается осуществление ряда провокаций на территории российской федерации с гибелью мирного населения, как это было сделано перед началом второй чеченской кампанией», – добавили в Генштабе.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
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