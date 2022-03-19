ВСУ за сутки уничтожили 12 воздушных целей России

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За минувшие сутки украинские военные уничтожили несколько военных колонн россиян и 12 воздушних целей.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в сводке по состоянию на 6:00 утра субботу, 19 марта.

Так, бойцы ВСУ разгромили несколько колонн техники захватчиков в Николаевской и Сумской области. Сейчас потери врага уточняются.

«Кроме того, в результате нанесения огневого поражения по противнику, уничтожен командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа вооруженных сил российской федерации генерал-лейтенанта Андрей Мордвичев», – говорится в сообщении.

Зенитные ракетные войска и истребительная авиация сбили 12 воздушных целей врага (2 самолета, 3 вертолета, 3 БПЛА и 4 крылатые ракеты).

Отмечается, что в последние сутки не было существенных изменений в положении и характере действий сил обороны. Так, украинские защитники продолжали наносить удары по группировкам вражеских войск, которые пытались удержать захваченные рубежи.

Сообщается, что оккупанты продолжают нести существенные потери, и есть проблемы с логистическим обеспечением подразделений.

«Исходя из того, что врагу причинен большой урон в личном составе, существует вероятность, что военно-политическим руководством РФ будет принято решение внесения изменений в существующее законодательство и начата открытая мобилизация для продолжения затяжной, изнурительной войны. В целях оправдания таких действий не исключается осуществление ряда провокаций на территории российской федерации с гибелью мирного населения, как это было сделано перед началом второй чеченской кампанией», – добавили в Генштабе.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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