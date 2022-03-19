Война
Развитие сюжета: ВСУ за сутки уничтожили 12 воздушных целей России ● В Киеве с начала войны погибли 222 человека ● Россия выпустили по Львову 6 крылатых ракет с подводной лодки в Черном море ● Под Харьковом частично уничтожен танковый полк армии России ● Три государства расширили санкции против РФ
В Ялте похоронили командира подразделения Росгвардии, погибшего в Украине
В Ялте похоронили командира одного из подразделений Росгвардии Илью Еремина, погибшего в ходе военного вторжения России в Украину.
Об этом российская глава Ялты Янина Павленко написала в своем телеграм-канале.
«Илья учился в школе-лицее №9, окончил Ялтинский экономическо-технологический колледж по специальности мастер строительных отделочных работ. В 2019-м году проходил срочную службу, а летом 2021-го стал служить по контракту в В/Ч 6919 Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии), где стал начальником одного из подразделений. 9 декабря прошлого года Илье Еремину исполнился 21 год», – написала Павленко.
Она не уточнила, где именно и при каких обстоятельствах погиб Еремин.
Российские власти Севастополя признали, что город потерял на материковой части Украины 9 российских военных.
Российский глава Крыма Сергей Аксенов тоже признал потери среди российских военных из Крыма в ходе вторжения России в Украину, но не назвал их количество. Похороны одного российского военного прошли в Алуште. Еще одного российского военного похоронили в Керчи.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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