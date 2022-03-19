С начала масштабной агрессии Россия нанесла 291 ракетный удар и совершила 1403 авианалета

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С начала полномасштабных боевых действий Россия нанесла по Украине 291 ракетный удар, применила 459 ракет наземного, морского и воздушного базирования, а также совершила 1 403 авиационных налета, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке по состоянию на 12:00 19 марта.

По данным командования, российские войска «частично достигли цели» на Донецком направлении, в то же время были остановлены в направлении Николаева.

«Враг продолжает нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры. По заявлениям России, с применением высокоточного оружия и неуправляемых авиационных бомб», – говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Генштаб ВСУ сообщает о потерях российских войск Восточного военного округа РФ. Сообщается, что Россия перебросила в Беларусь отдельные подразделения 155-й отдельной бригады морской пехоты и 40-й отдельной бригады морской пехоты.

Продолжается частичная блокировка города Чернигова, российские войска производят артиллерийские обстрелы густонаселенных районов, сообщили в украинском командовании.

Российские военные не проводили, по данным украинского Генштаба, активных наступательных действий в направлении Броваров, на Северском направлении, на Слобожанщине, на Приазовском и Южнобужском направлениях, в направлении Сум и Ахтырки. Захватчики сосредоточились на блокировке Сум и Харькова.

«На Луганском направлении противник основные усилия сосредотачивает на попытках захватить населенные пункты Северодонецк, Рубежное, Попасное. В направлении Северодонецка враг предпринял неуспешную попытку проведения наступательных действий, успеха не имел. При поддержке артиллерии противник продолжает укрепляться в западных и северо-западных частях Рубежного. Без успеха», – говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Командование добавляет, что российские войска сосредоточили основные усилия на захвате Угледара и Мариуполя, в направлении Кривого Рога были остановлены, но пытаются подготовиться к наступлению.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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