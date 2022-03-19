Прогноз погоды в Крыму на субботу 19 марта

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 19 марта.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (местами гололедица.), уровень опасности желтый, ветер (местами северо-восточный ветер 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, снег/обледенение (местами очень сильный снег), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - прочие опасности (местами гололедица), уровень опасности желтый, ветер (северо-восточный 10-15 м/с, порывы 20-25 м/с.), уровень опасности оранжевый, снег/обледенение (местами очень сильный снег), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - ветер (северо-восточный 10-15 м/с, порывы 20-25 м/с.), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами гололедица), уровень опасности желтый, снег/обледенение (местами очень сильные осадки.), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - ветер (северо-восточный 10-15 м/с, порывы 20-25 м/с.), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами метель.), уровень опасности желтый, снег/обледенение (местами очень сильные осадки.), уровень опасности оранжевый, лавины (сохраняется угроза схода снежных лавин.), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -3 до -1, ночью около -3 градусов. Ветер северо-восточный 18 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 93 процентов, атмосферное давление 775 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 2, ночью около 0 градусов. Ветер северо-восточный 22 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 74 процентов, атмосферное давление 775 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -1 до 1, ночью около -1 градусов. Ветер северо-восточный 35 км/час, возможны порывы до 56 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 80 процентов, атмосферное давление 776 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -1 до 1, ночью около -1 градусов. Ветер северо-восточный 25 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 81 процентов, атмосферное давление 775 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -1 до 2, ночью около -1 градусов. Ветер северо-восточный 45 км/час, возможны порывы до 58 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 72 процентов, атмосферное давление 775 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -3 до 3, ночью от -3 до -2 градусов. Ветер северо-восточный 31 км/час, возможны порывы до 53 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 70 процентов, атмосферное давление 777 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -3 до 3, ночью от -3 до -2 градусов. Ветер северо-восточный 27 км/час, возможны порывы до 49 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 76 процентов, атмосферное давление 777 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от -4 до 4, ночью около -3 градусов. Ветер северо-восточный 28 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 37 до 74 процентов, атмосферное давление 778 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -5 до -3, ночью около -5 градусов. Ветер северо-восточный 19 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 89 процентов, атмосферное давление 775 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -6 до -3, ночью от -6 до -3 градусов. Ветер северо-восточный 18 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 84 процентов, атмосферное давление 775 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 3 до 8 градусов тепла. По городам: в Алуште - 8, в Евпатории - 7, на мысе Казантип в Азовском море - 4, в Керчи - 4, в Николаевке - 7, в Севастополе - 8, в Судаке - 8, на Тарханкуте - 6, в Феодосии - 6, в Ялте - 8 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 5, в Египте - 21, на Кипре - 16, в Одессе - 3, в Сочи - 9, в Турции - 16, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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