В Киеве с начала войны погибли 222 человека

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Из-за вражеских обстрелов в Киеве повреждены десятки жилых домов, шесть школ и четыре детских садика.

С начала вооруженной агрессии России против Украины в Киеве погибли 222 человека, еще 889 ранены. Об этом сообщает столичная госадминистрация в пятницу, 18 марта.

«В Киеве с начала широкомасштабного вторжения погибли 222 человека, из них 60 гражданских. Погибли, в том числе, четыре ребенка», – говорится в сообщении.

Также в столице от действий захватчиков ранены 889 человек, из которых 241 – гражданские, в том числе: 18 детей, три водителя скорой, один врач скорой.

Кроме того, из-за вражеских обстрелов в Киеве повреждены 36 жилых домов, пять частных усадеб, шесть школ и четыре детских садика. Повреждены фасады, балконы и окна в 55 домах.

Напомним, столица Украины регулярно подвергается ракетным ударам РФ. В результате обстрела 17 марта пострадали два многоэтажных дома в Дарницком районе. Один человек погиб и четверо получили ранения.

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