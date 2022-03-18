Война
Развитие сюжета: Россия выпустили по Львову 6 крылатых ракет с подводной лодки в Черном море ● Под Харьковом частично уничтожен танковый полк армии России ● Три государства расширили санкции против РФ ● Мариуполь разрушен практически на 90 процентов ● РФ в Украине уже использовала три четверти военных сил
В Киеве с начала войны погибли 222 человека
фото © КГГА
Из-за вражеских обстрелов в Киеве повреждены десятки жилых домов, шесть школ и четыре детских садика.
С начала вооруженной агрессии России против Украины в Киеве погибли 222 человека, еще 889 ранены. Об этом сообщает столичная госадминистрация в пятницу, 18 марта.
«В Киеве с начала широкомасштабного вторжения погибли 222 человека, из них 60 гражданских. Погибли, в том числе, четыре ребенка», – говорится в сообщении.
Также в столице от действий захватчиков ранены 889 человек, из которых 241 – гражданские, в том числе: 18 детей, три водителя скорой, один врач скорой.
Кроме того, из-за вражеских обстрелов в Киеве повреждены 36 жилых домов, пять частных усадеб, шесть школ и четыре детских садика. Повреждены фасады, балконы и окна в 55 домах.
Напомним, столица Украины регулярно подвергается ракетным ударам РФ. В результате обстрела 17 марта пострадали два многоэтажных дома в Дарницком районе. Один человек погиб и четверо получили ранения.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
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В Киеве с начала войны погибли 222 человека
Из-за вражеских обстрелов в Киеве повреждены десятки жилых домов, шесть школ и четыре детских садика.
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