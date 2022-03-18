Три государства расширили санкции против РФ

фото © Подробности

Амстердам, Канберра и Токио вводят новые рестрикции в отношении физических и юридических лиц России за ее вторжение в Украину.

Власти Нидерландов, Австралии и Японии в ночь на пятницу, 18 марта, объявили о введении новых санкций против России.

Так, по данным Reuters со ссылкой на главу Центробанка Нидерландов Клааса Кнота, его страна заморозила российские активы объемом более 200 млн евро (около 220 млн долларов) из-за войны, которую РФ развязала с Украиной.

В то же время правительство Австралии ввело санкции в отношении двух российских предпринимателей, владеющих активами и акциями австралийских компаний, а также против 11 банков РФ.

«Правительство Австралии ввело санкции в отношении еще 11 российских банков и государственных структур, имеющих отношение к управлению суверенным долгом России. Мы также продолжаем усиливать санкционное давление на предпринимателей, близких к Владимиру Путину, и вводим целевые финансовые санкции и запреты на въезд в Австралию в отношении Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга», - говорится в заявлении главы МИД страны Марис Пейн.

По ее словам, в число банков и госструктур, в отношении которых вводится новый пакет санкций, входят российский Фонд национального благосостояния и Министерство финансов России, а также «банки на которые приходится примерно 80% всех банковских активов в РФ»: Сбербанк, Газпромбанк, ВЭБ, ВТБ, Россельхозбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, Альфа-банк и Московский кредитный банк.

Наконец, Япония внесла в свой «черный» список по России еще 15 частных лиц и девять компаний. Так, в этот раз под ограничения попали официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, восемь заместителей министра обороны РФ, а также предприятия Рособоронэкспорт, Вертолеты России и Объединенная авиастроительная корпорация (все три входят в Ростех).

В тексте использованы материалы: Корреспондент

Ранее Новости Крыма сообщали:

Зеленский предложил создать Ассоциацию U24 за мир. Единая ассоциация за мир из ответственных стран должна немедленно останавливать конфликты, отметил президент Украины.

В Симферополе назначили нового российского главу города. Экс-министр внутренней политики, информации и связи Крыма Михаил Афанасьев назначен новым российским главой Симферополя, сообщает российская администрация Симферополя в своем телеграм-канале.

Антивоенные митинги в России: полиция задержала более 900 человек. 13 марта во многих российских городах проходили акции против военных действий России на территории Украины.

Россия подавляет антивоенный протест в Крыму. Судить о настроениях на полуострове по информации в публичной плоскости очень сложно. Хотя бы потому, что ее практически нет.