Война
Развитие сюжета: Под Харьковом частично уничтожен танковый полк армии России ● Три государства расширили санкции против РФ ● Мариуполь разрушен практически на 90 процентов ● РФ в Украине уже использовала три четверти военных сил ● В Киеве на дом упали обломки ракеты, есть погибший
Россия выпустили по Львову 6 крылатых ракет с подводной лодки в Черном море
Воздушное командование «Запад» Вооруженных сил Украины сообщает, что по Львову в пятницу было выпущено шесть крылатых ракет с подводной лодки в Черном море.
«По предварительным данным, было выпущено 6 крылатых ракет, возможно Х-555, с подлодки в акватории Черного моря», – говорится в сообщении командования в фейсбуке.
По данным военных, две ракеты были уничтожены в воздухе средствами зенитных ракетных войск воздушного командования «Запад».
Как сообщил мэр Львова Андрей Садовой, российские ракеты ударили по авиаремонтному заводу, активная работа которого была заранее остановлена. О жертвах не сообщается.
Об авиаударах в районе аэропорта во Львове стало известно сегодня около 6:30 утра. Ранее в городе была объявлена воздушная тревога. Горожане и пользователи соцсетей, многие из которых эвакуировались во Львов, сообщили, что слышали утром взрывы.
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В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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