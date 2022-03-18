Россия выпустили по Львову 6 крылатых ракет с подводной лодки в Черном море

Воздушное командование «Запад» Вооруженных сил Украины сообщает, что по Львову в пятницу было выпущено шесть крылатых ракет с подводной лодки в Черном море.

«По предварительным данным, было выпущено 6 крылатых ракет, возможно Х-555, с подлодки в акватории Черного моря», – говорится в сообщении командования в фейсбуке.

По данным военных, две ракеты были уничтожены в воздухе средствами зенитных ракетных войск воздушного командования «Запад».

Как сообщил мэр Львова Андрей Садовой, российские ракеты ударили по авиаремонтному заводу, активная работа которого была заранее остановлена. О жертвах не сообщается.

Об авиаударах в районе аэропорта во Львове стало известно сегодня около 6:30 утра. Ранее в городе была объявлена воздушная тревога. Горожане и пользователи соцсетей, многие из которых эвакуировались во Львов, сообщили, что слышали утром взрывы.

13 марта Россия нанесла ракетные удары по Международному центру миротворчества и безопасности, известному как Яворовский полигон, во Львовской области, погибло 35 человек. Еще 134 человека получили ранения.

Яворовский полигон расположен в нескольких десятках километров от границы с Польшей. Рядом с полигоном есть многочисленные населенные пункты.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Мариуполь разрушен практически на 90 процентов. На 13 марта в городе погибли 2358 человек, множество людей находятся под завалами, заявил Сергей Орлов

РФ в Украине уже использовала три четверти военных сил. Около 75% российских войск, привлеченных к полномасштабному вторжению в Украину, уже использованы.

В Харькове военные РФ обстреляли рынок, есть жертвы. Точное число погибших и раненых уточняется.

Удар по телевышке под Ровно: погиб 21 человек. В среду, 16 марта, состоялось прощание с жертвами ракетного обстрела телевизионной башни в Антополе.