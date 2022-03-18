Прогноз погоды в Крыму на пятницу 18 марта

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 18 марта.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (местами гололедица.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (северо-восточный 10-15 м/с, порывы 20-25 м/с.), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами гололедица), уровень опасности желтый. На южном побережье - снег/обледенение (местами очень сильные осадки.), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами гололедица), уровень опасности желтый, ветер (северо-восточный 10-15 м/с, порывы 20-25 м/с.), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - прочие опасности (местами метель.), уровень опасности желтый, лавины (сохраняется угроза схода снежных лавин.), уровень опасности оранжевый, снег/обледенение (местами очень сильные осадки.), уровень опасности оранжевый, ветер (северо-восточный 10-15 м/с, порывы 20-25 м/с.), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -5 до 0, ночью от -5 до -4 градусов. Ветер северо-восточный 17 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 91 процентов, атмосферное давление 775 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -2 до 2, ночью около -2 градусов. Ветер северный 15 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 70 процентов, атмосферное давление 774 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от -3 до 1, ночью от -3 до -1 градусов. Ветер северо-восточный 29 км/час, возможны порывы до 57 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 75 процентов, атмосферное давление 774 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -3 до 0, ночью от -3 до -2 градусов. Ветер северо-восточный 26 км/час, возможны порывы до 51 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 93 процентов, атмосферное давление 774 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -2 до 0, ночью около -3 градусов. Ветер северо-восточный 24 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 80 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от -4 до 1, ночью от -3 до -2 градусов. Ветер северо-восточный 23 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 70 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -4 до 0, ночью от -4 до -3 градусов. Ветер северо-восточный 24 км/час, возможны порывы до 46 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 68 процентов, атмосферное давление 776 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -5 до 1, ночью около -4 градусов. Ветер северо-восточный 25 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 38 до 65 процентов, атмосферное давление 776 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -7 до -3, ночью около -6 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 79 процентов, атмосферное давление 774 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -7 до -3, ночью около -7 градусов. Ветер северный 9 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 77 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 4 до 8 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 7, на мысе Казантип в Азовском море - 4, в Керчи - 4, в Николаевке - 7, в Севастополе - 8, в Судаке - 8, на Тарханкуте - 6, в Феодосии - 6, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 5, в Египте - 21, на Кипре - 16, в Одессе - 3, в Сочи - 9, в Турции - 17, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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