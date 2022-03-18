Под Харьковом частично уничтожен танковый полк армии России

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Частично уничтожено и остановлено продвижение 437 учебного полка и 26 танкового полка ВС России.

Украинские военнослужащие крепко стоят на позициях в Харьковской области, несмотря на попытки противника атаковать ВСУ. Об этом заявил глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.

По его словам, ВСУ остановили продвижение российский подразделений и танкового полка.

«ВСУ частично уничтожили и остановили продвижение вглубь Украины подразделений 437 учебного полка и 26 танкового полка Вооруженных Сил Российской Федерации. Оккупанты двигались в направлении Каменки, потери врага уточняются, с нашей стороны потерь нет», - сообщил глава ОГА.

По его словам, в самом Харькове ночь была относительно спокойной.

«Впервые за 23 суток масштабного вторжения России с полуночи до 4 часов утра противник ни разу не обстрелял город», - добавил Синегубов.

Он отметил, что украинцы решительно настроены на победу, а россияне заплатят за все военные преступления против Украины.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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