Война
Развитие сюжета: Три государства расширили санкции против РФ ● Мариуполь разрушен практически на 90 процентов ● РФ в Украине уже использовала три четверти военных сил ● В Киеве на дом упали обломки ракеты, есть погибший ● Суд ООН обязал Россию остановить войну в Украине
Под Харьковом частично уничтожен танковый полк армии России
фото © Facebook/GeneralStaff.ua
Частично уничтожено и остановлено продвижение 437 учебного полка и 26 танкового полка ВС России.
Украинские военнослужащие крепко стоят на позициях в Харьковской области, несмотря на попытки противника атаковать ВСУ. Об этом заявил глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.
По его словам, ВСУ остановили продвижение российский подразделений и танкового полка.
«ВСУ частично уничтожили и остановили продвижение вглубь Украины подразделений 437 учебного полка и 26 танкового полка Вооруженных Сил Российской Федерации. Оккупанты двигались в направлении Каменки, потери врага уточняются, с нашей стороны потерь нет», - сообщил глава ОГА.
По его словам, в самом Харькове ночь была относительно спокойной.
«Впервые за 23 суток масштабного вторжения России с полуночи до 4 часов утра противник ни разу не обстрелял город», - добавил Синегубов.
Он отметил, что украинцы решительно настроены на победу, а россияне заплатят за все военные преступления против Украины.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
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