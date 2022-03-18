Происшествия
Два человека погибли на крупном пожаре в Алупке
Два человека погибли на пожаре в двухэтажном здании в Алупке (Большая Ялта).
Площадь пожара составила 1150 кв. метров, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Крыму.
«Пожар был достаточно крупный, в настоящее время он ликвидирован на площади 1150 кв. метров. У нас на пожаре имеются погибшие, два человека», – рассказали в пресс-службе.
По данным МЧС, пожар начался сегодня в 4.30, горели коммерческо-торговые помещения в двухэтажном здании на ул. Фрунзе.
К тушению пожара были привлечены пожарно-спасательные подразделения главного управления МЧС России по Республике Крым, а также дополнительные силы.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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