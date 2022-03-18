Два человека погибли на крупном пожаре в Алупке

Два человека погибли на пожаре в двухэтажном здании в Алупке (Большая Ялта).

Площадь пожара составила 1150 кв. метров, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Крыму.

«Пожар был достаточно крупный, в настоящее время он ликвидирован на площади 1150 кв. метров. У нас на пожаре имеются погибшие, два человека», – рассказали в пресс-службе.

По данным МЧС, пожар начался сегодня в 4.30, горели коммерческо-торговые помещения в двухэтажном здании на ул. Фрунзе.

К тушению пожара были привлечены пожарно-спасательные подразделения главного управления МЧС России по Республике Крым, а также дополнительные силы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ночью в Евпатории сгорели два автомобиля: водитель погиб. В Евпатории ночью в районе трамвайного депо сгорели легковые автомобили.

В Крыму россиянин забил маму кувалдой и покончил с собой. В Ленинском районе Крыма уроженец Санкт-Петербурга жестоко убил свою 84-летнюю мать, а после покончил с собой.

В Киеве ночью взорвано несколько домов. После объявления воздушной тревоги, которая длилась с 03.45 до 6.00 утра, в разных районах столицы зафиксировали около четырех взрывов.

В Ялте упавшее дерево утащило за собой столб, придавивший автомобиль. В Ялте на ул. Красноармейская разыгрался настоящий триллер в стиле всем известного фильма «Пункт назначения».