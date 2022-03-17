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В Киеве на дом упали обломки ракеты, есть погибший
фото © facebook.com/DSNSKyiv
В результате инцидента произошло разрушение конструкций дома на 16-м и техническом этаже, а также возгорание.
В Дарницком районе Киеве обломки сбитой ракеты вызвали разрушение и возгорание в многоэтажном доме. Об этом 17 марта сообщила ГСЧС.
Отмечается, что сообщение об инциденте поступило в 5.02.
Спасатели установили, что в результате падения обломков сбитой ракеты произошло разрушение конструкций дома на 16-м и техническом этаже, а также возгорание в квартире на 16-м этаже.
По предварительной информации, один человек погиб, эвакуированы 30 жильцов, из которых трое пострадали.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
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