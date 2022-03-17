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Война

В Киеве на дом упали обломки ракеты, есть погибший

08:15 четверг, 17 марта 2022
В Киеве на дом упали обломки ракеты, есть погибший

фото © facebook.com/DSNSKyiv

В результате инцидента произошло разрушение конструкций дома на 16-м и техническом этаже, а также возгорание.

В Дарницком районе Киеве обломки сбитой ракеты вызвали разрушение и возгорание в многоэтажном доме. Об этом 17 марта сообщила ГСЧС.

Отмечается, что сообщение об инциденте поступило в 5.02.

Спасатели установили, что в результате падения обломков сбитой ракеты произошло разрушение конструкций дома на 16-м и техническом этаже, а также возгорание в квартире на 16-м этаже.

По предварительной информации, один человек погиб, эвакуированы 30 жильцов, из которых трое пострадали.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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