РФ в Украине уже использовала три четверти военных сил

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Около 75% российских войск, привлеченных к полномасштабному вторжению в Украину, уже использованы.

Во вторжении в Украину были использованы уже около 75% батальонно-тактических групп России. Об этом сообщил журналист американского издания Politico Пол Маклири со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства обороны США.

Отмечается, что речь идет о 75% от общего количества батальонно-тактических групп, вовлеченных в полномасштабное вторжение, а не об общем составе армии РФ. Однако это все равно значимые цифры, добавил Маклири.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что уничтожили 40% российских войск в Украине.

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