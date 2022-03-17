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Война

РФ в Украине уже использовала три четверти военных сил

08:23 четверг, 17 марта 2022
РФ в Украине уже использовала три четверти военных сил

фото © Maks Levin

Около 75% российских войск, привлеченных к полномасштабному вторжению в Украину, уже использованы.

Во вторжении в Украину были использованы уже около 75% батальонно-тактических групп России. Об этом сообщил журналист американского издания Politico Пол Маклири со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства обороны США.

Отмечается, что речь идет о 75% от общего количества батальонно-тактических групп, вовлеченных в полномасштабное вторжение, а не об общем составе армии РФ. Однако это все равно значимые цифры, добавил Маклири.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что уничтожили 40% российских войск в Украине.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

Ранее Новости Крыма сообщали:

Удар по телевышке под Ровно: погиб 21 человек. В среду, 16 марта, состоялось прощание с жертвами ракетного обстрела телевизионной башни в Антополе.

Генштаб: ВСУ переходят в контрнаступление. Основные усилия войск РФ сосредоточены на удержании ранее занятых рубежей и районов обороны

Флот России снова обстрелял Одесскую область. Российские корабли в ночь на среду, 16 марта, открыли огонь по Одесской области.

Ночной обстрел Харькова вызвал масштабный пожар. Минувшей ночью в Холодногорском районе произошел крупный пожар, вызванный вражескими снарядами.

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