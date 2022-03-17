Война
Развитие сюжета: В Киеве на дом упали обломки ракеты, есть погибший ● Суд ООН обязал Россию остановить войну в Украине ● В Харькове военные РФ обстреляли рынок, есть жертвы ● Зеленский предложил создать Ассоциацию U24 за мир ● Удар по телевышке под Ровно: погиб 21 человек
РФ в Украине уже использовала три четверти военных сил
фото © Maks Levin
Около 75% российских войск, привлеченных к полномасштабному вторжению в Украину, уже использованы.
Во вторжении в Украину были использованы уже около 75% батальонно-тактических групп России. Об этом сообщил журналист американского издания Politico Пол Маклири со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства обороны США.
Отмечается, что речь идет о 75% от общего количества батальонно-тактических групп, вовлеченных в полномасштабное вторжение, а не об общем составе армии РФ. Однако это все равно значимые цифры, добавил Маклири.
Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что уничтожили 40% российских войск в Украине.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
Ранее Новости Крыма сообщали:
Удар по телевышке под Ровно: погиб 21 человек. В среду, 16 марта, состоялось прощание с жертвами ракетного обстрела телевизионной башни в Антополе.
Генштаб: ВСУ переходят в контрнаступление. Основные усилия войск РФ сосредоточены на удержании ранее занятых рубежей и районов обороны
Флот России снова обстрелял Одесскую область. Российские корабли в ночь на среду, 16 марта, открыли огонь по Одесской области.
Ночной обстрел Харькова вызвал масштабный пожар. Минувшей ночью в Холодногорском районе произошел крупный пожар, вызванный вражескими снарядами.
В Киеве на дом упали обломки ракеты, есть погибший
В результате инцидента произошло разрушение конструкций дома на 16-м и техническом этаже, а также возгорание.
РФ в Украине уже использовала три четверти военных сил
Около 75% российских войск, привлеченных к полномасштабному вторжению в Украину, уже использованы.
Суд ООН обязал Россию остановить войну в Украине
Суд рассмотрел дело Украина против России в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.
Генштаб: ВСУ переходят в контрнаступление
Основные усилия войск РФ сосредоточены на удержании ранее занятых рубежей и районов обороны
24 часа назад
Удар по телевышке под Ровно: погиб 21 человек
19 часов назад
В Харькове военные РФ обстреляли рынок, есть жертвыфото
16 часов назад
Зеленский предложил создать Ассоциацию U24 за мир
16 часов назад
Антивоенные митинги в России: полиция задержала более 900 человек
13 марта во многих российских городах проходили акции против военных действий России на территории Украины.