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Общество

Прогноз погоды в Крыму на четверг 17 марта

00:23 четверг, 17 марта 2022

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 17 марта.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (северо-восточный ветер 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (ветер северо-восточный 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - прочие опасности (местами гололедица), уровень опасности желтый, гололедно-изморозевое отложение (местами изморозь), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 м), уровень опасности желтый, лавины (сохраняется угроза схода снежных лавин.), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от -4 до 0, ночью от -4 до -3 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 82 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -1 до 2, ночью около 0 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 69 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 2, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер восточный 12 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 40 до 73 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от -2 до 0, ночью около -2 градусов. Ветер северный 19 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 77 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -2 до -1, ночью около -1 градусов. Ветер северо-восточный 24 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 66 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от -2 до 2, ночью от -2 до -1 градусов. Ветер северо-восточный 22 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 38 до 75 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от -3 до 2, ночью от -2 до -1 градусов. Ветер северо-восточный 17 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 41 до 72 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -4 до 1, ночью от -3 до -2 градусов. Ветер северо-восточный 23 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 37 до 69 процентов, атмосферное давление 773 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -6 до -2, ночью около -4 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 74 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от -7 до -1, ночью от -6 до -5 градусов. Ветер северный 9 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 76 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 3 до 8 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 7, на мысе Казантип в Азовском море - 4, в Керчи - 5, в Николаевке - 7, в Севастополе - 8, в Судаке - 8, на Тарханкуте - 6, в Феодосии - 7, в Ялте - 8 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 5, в Египте - 21, на Кипре - 16, в Одессе - 3, в Сочи - 9, в Турции - 17, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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