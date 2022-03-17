Война
Развитие сюжета: РФ в Украине уже использовала три четверти военных сил ● В Киеве на дом упали обломки ракеты, есть погибший ● Суд ООН обязал Россию остановить войну в Украине ● В Харькове военные РФ обстреляли рынок, есть жертвы ● Зеленский предложил создать Ассоциацию U24 за мир
Мариуполь разрушен практически на 90 процентов
фото © facebook.com/donbassrealii
На 13 марта в городе погибли 2358 человек, множество людей находятся под завалами, заявил Сергей Орлов
Мариуполь разрушен практически на 90%, не осталось ни одного дома и здания без повреждений. Об этом в интервью Forbes Украина рассказал заместитель мэра города Сергей Орлов.
«Я считаю, что 80-90% разбомблено. Ни одного здания нет без повреждений. Либо разрушены, либо повреждены», – заявил он.
По его словам, на 13 марта в городе погибли 2358 человек.
«Надо понимать, что это тела, которые находились на улице. Под завалами есть еще люди, о которых мы не знаем. Поэтому эту цифру смело можно умножить на 1,5-2», – отметил Орлов.
Заммэра уточнил, что людей, в основном, хоронят в братских могилах в центре города.
«Окрестности города закрыты. Россияне не выпускают нас на действующие кладбища. Сначала хоронили на закрытом лет сорок центральном кладбище. Сейчас там нет мест. Поэтому в Городском саду. Некоторые у себя во дворах хоронят», – рассказал он.
Из всех служб в городе работает только несколько машин водоканала, которые развозят воду.
«Ну, какие службы… Полиция? Там их убивают россияне и топливо кончается. И буквально несколько машин водоканала, развозящих воду. ГСЧС почти все машины расстреляны, они не имеют возможности выезжать на пожары», – подчеркнул Орлов.
Также в городе остановлены все промышленные предприятия.
«Ничего не работает. Все стоит. Запустить все это уже нельзя. Азовсталь разбомблен. Полностью. Очень много авианалетов пришлось на Азовсталь», – отметил чиновник.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Харькове военные РФ обстреляли рынок, есть жертвы. Точное число погибших и раненых уточняется.
Удар по телевышке под Ровно: погиб 21 человек. В среду, 16 марта, состоялось прощание с жертвами ракетного обстрела телевизионной башни в Антополе.
Генштаб: ВСУ переходят в контрнаступление. Основные усилия войск РФ сосредоточены на удержании ранее занятых рубежей и районов обороны
Флот России снова обстрелял Одесскую область. Российские корабли в ночь на среду, 16 марта, открыли огонь по Одесской области.
Мариуполь разрушен практически на 90 процентов
На 13 марта в городе погибли 2358 человек, множество людей находятся под завалами, заявил Сергей Орлов
В Киеве на дом упали обломки ракеты, есть погибший
В результате инцидента произошло разрушение конструкций дома на 16-м и техническом этаже, а также возгорание.
РФ в Украине уже использовала три четверти военных сил
Около 75% российских войск, привлеченных к полномасштабному вторжению в Украину, уже использованы.
Морги в Крыму переполнены мертвыми российскими военными
Морги в Крыму переполнены российскими военными, которые погибли в ходе вооруженного вторжения России в Украину, сообщает в фейсбуке представительство президента Украины в АР Крым.
15 марта
В Мариуполе погибли 2187 граждан
13 марта
Флот России снова обстрелял Одесскую область
Российские корабли в ночь на среду, 16 марта, открыли огонь по Одесской области.