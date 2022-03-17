Мариуполь разрушен практически на 90 процентов

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На 13 марта в городе погибли 2358 человек, множество людей находятся под завалами, заявил Сергей Орлов

Мариуполь разрушен практически на 90%, не осталось ни одного дома и здания без повреждений. Об этом в интервью Forbes Украина рассказал заместитель мэра города Сергей Орлов.

«Я считаю, что 80-90% разбомблено. Ни одного здания нет без повреждений. Либо разрушены, либо повреждены», – заявил он.

По его словам, на 13 марта в городе погибли 2358 человек.

«Надо понимать, что это тела, которые находились на улице. Под завалами есть еще люди, о которых мы не знаем. Поэтому эту цифру смело можно умножить на 1,5-2», – отметил Орлов.

Заммэра уточнил, что людей, в основном, хоронят в братских могилах в центре города.

«Окрестности города закрыты. Россияне не выпускают нас на действующие кладбища. Сначала хоронили на закрытом лет сорок центральном кладбище. Сейчас там нет мест. Поэтому в Городском саду. Некоторые у себя во дворах хоронят», – рассказал он.

Из всех служб в городе работает только несколько машин водоканала, которые развозят воду.

«Ну, какие службы… Полиция? Там их убивают россияне и топливо кончается. И буквально несколько машин водоканала, развозящих воду. ГСЧС почти все машины расстреляны, они не имеют возможности выезжать на пожары», – подчеркнул Орлов.

Также в городе остановлены все промышленные предприятия.

«Ничего не работает. Все стоит. Запустить все это уже нельзя. Азовсталь разбомблен. Полностью. Очень много авианалетов пришлось на Азовсталь», – отметил чиновник.

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