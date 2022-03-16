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Единая ассоциация за мир из ответственных стран должна немедленно останавливать конфликты, отметил президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать Ассоциацию U24 за мир – объединение стран, которые смогут противостоять любой агрессии за 24 часа с момента ее начала. Об этом он сказал в ходе выступления перед Конгрессом США в среду, 16 марта.

«Нам нужны новые институты и новые альянсы. Мы предлагаем создать единую ассоциацию за мир из ответственных стран, у которых есть сила, мощь и ответственность для того, чтобы немедленно остановить конфликт, оказать всю необходимую помощь», – сказал Зеленский.

Президент считает, что такой альянс должен при необходимости вводить санкции и поставлять вооружение.

«При необходимости ассоциация могла бы поставлять оружие, вводить санкции, оказывать гуманитарную, политическую и финансовую помощь. Все что угодно для того, чтобы поддерживать мир. И сделать это необходимо быстро», – отметил глава государства.

По его мнению, также такая ассоциация могла бы оказывать поддержку тем, кто страдает от стихийных бедствий, кто становится жертвами эпидемий и гуманитарных кризисов.

«Если бы такой альянс существовал сегодня, мы бы смогли сохранить тысячи жизней в Украине, и где угодно в мире – там, где страдают люди», – сказал Зеленский.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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