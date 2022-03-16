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Власти Крыма ввели «рекомендуемые цены» на продукты
фото © Крым.реалии
Российское Минпромполитики Крыма ввели «рекомендуемые социальные цены» на фоне подорожания продуктов после вторжения России в Украину.
Документ размещен на портале российского правительства Крыма.
Согласно документу, «рекомендуемая цена» на гречку составляет 120 рублей за килограмм, рис – 69 рублей, сахар – 80 рублей, десяток куриных яиц категории С1 – 80 рублей, литр подсолнечного масла – 130 рублей, литр молока – 75 рублей. Килограмм курятины – 160 рублей, свинина на кости – 375 рублей, говядина на кости – 420 рублей.
Как сообщали корреспонденты Крым.Реалии, ранее в Крыму и Севастополе ввели нормы отпуска товаров в одни руки.
15 марта российский глава Крыма Сергей Аксенов назвал рост цен «главной проблемой» полуострова. Он утверждает, что договорился с «крупными сетями» о стабилизации цен на лекарства и продукты. Также Аксенов рассказал, что власти Крыма направили в правительство России предложение ввести государственное регулирование цен на полгода. Ранее Аксенов заявил, что около 70% предприятий повысили цены на продукты питания.
Российский глава Севастополя Михаил Развожаев заявил о повышении цен на сахар.
Ранее сообщалось, что в Крыму продавцов могут штрафовать за неверные ценники.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
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