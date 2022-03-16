Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 119.2
воздух +3
море +9

Война

Власти Крыма ввели «рекомендуемые цены» на продукты

07:17 среда, 16 марта 2022
Власти Крыма ввели «рекомендуемые цены» на продукты

фото © Крым.реалии

Российское Минпромполитики Крыма ввели «рекомендуемые социальные цены» на фоне подорожания продуктов после вторжения России в Украину.

Документ размещен на портале российского правительства Крыма.

Согласно документу, «рекомендуемая цена» на гречку составляет 120 рублей за килограмм, рис – 69 рублей, сахар – 80 рублей, десяток куриных яиц категории С1 – 80 рублей, литр подсолнечного масла – 130 рублей, литр молока – 75 рублей. Килограмм курятины – 160 рублей, свинина на кости – 375 рублей, говядина на кости – 420 рублей.

Как сообщали корреспонденты Крым.Реалии, ранее в Крыму и Севастополе ввели нормы отпуска товаров в одни руки.

15 марта российский глава Крыма Сергей Аксенов назвал рост цен «главной проблемой» полуострова. Он утверждает, что договорился с «крупными сетями» о стабилизации цен на лекарства и продукты. Также Аксенов рассказал, что власти Крыма направили в правительство России предложение ввести государственное регулирование цен на полгода. Ранее Аксенов заявил, что около 70% предприятий повысили цены на продукты питания.

Российский глава Севастополя Михаил Развожаев заявил о повышении цен на сахар.

Ранее сообщалось, что в Крыму продавцов могут штрафовать за неверные ценники.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Россия останется без нижнего белья. Бренд нижнего белья Victoria's Secret приостановит работу в России с 9 марта.

В России запретили продажу наличной валюты. Банки не будут продавать наличную валюту россиянам. Но поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.

«Cметают все». В Крыму - рост цен и дефицит продуктов. Вслед за резким ростом цен в последние десять дней на продовольственные, лекарственные и непродовольственные товары в крымских магазинах начался дефицит на самые востребованные продукты первой необходимости.

Рубль побил очередной исторический рекорд. Обвал рубля 7 марта произошел из-за новостей о серьезном рассмотрении варианта эмбарго на импорт нефти из России.

Война
Генштаб: ВСУ переходят в контрнаступление

Генштаб: ВСУ переходят в контрнаступление

Основные усилия войск РФ сосредоточены на удержании ранее занятых рубежей и районов обороны

Война
Власти Крыма ввели «рекомендуемые цены» на продукты

Власти Крыма ввели «рекомендуемые цены» на продукты

Российское Минпромполитики Крыма ввели «рекомендуемые социальные цены» на фоне подорожания продуктов после вторжения России в Украину.

Война
Флот России снова обстрелял Одесскую область

Флот России снова обстрелял Одесскую область

Российские корабли в ночь на среду, 16 марта, открыли огонь по Одесской области.

Война
Железнодорожное сообщение между Крымом и Херсонской областью «частично действует»

Железнодорожное сообщение между Крымом и Херсонской областью «частично действует»

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов подтвердил факт работы железнодорожного сообщения из Крыма в направлении Херсона, однако уточнил, что до самого областного центра поезда не доезжают.

Поиск в новостях Крыма

© 2022 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации