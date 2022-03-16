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Война

В Харькове военные РФ обстреляли рынок, есть жертвы

16:17 среда, 16 марта 2022

Точное число погибших и раненых уточняется.

Также в сети показали последствия обстрела на Павловом поле.

В Харькове военные РФ обстреляли рынок, есть погибшие и раненые. Об этом сообщает Суспильне со ссылкой на данные центра экстренной медпомощи. Видео публикует ряд Телеграм-каналов.

Отмечается, что на месте продолжают работать медики. Точное число погибших и раненых уточняется.

Также в сети показали последствия обстрел на Павловом поле. На кадрах видны огромные разрушения.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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