Война
Развитие сюжета: Зеленский предложил создать Ассоциацию U24 за мир ● Удар по телевышке под Ровно: погиб 21 человек ● Генштаб: ВСУ переходят в контрнаступление ● Власти Крыма ввели «рекомендуемые цены» на продукты ● Флот России снова обстрелял Одесскую область
В Харькове военные РФ обстреляли рынок, есть жертвы
Точное число погибших и раненых уточняется.
Также в сети показали последствия обстрела на Павловом поле.
В Харькове военные РФ обстреляли рынок, есть погибшие и раненые. Об этом сообщает Суспильне со ссылкой на данные центра экстренной медпомощи. Видео публикует ряд Телеграм-каналов.
Отмечается, что на месте продолжают работать медики. Точное число погибших и раненых уточняется.
Также в сети показали последствия обстрел на Павловом поле. На кадрах видны огромные разрушения.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
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