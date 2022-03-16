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Развитие сюжета: Генштаб: ВСУ переходят в контрнаступление ● Власти Крыма ввели «рекомендуемые цены» на продукты ● Флот России снова обстрелял Одесскую область ● Ночной обстрел Харькова вызвал масштабный пожар ● Генштаб Украины назвал потери российской армии
Удар по телевышке под Ровно: погиб 21 человек
В среду, 16 марта, состоялось прощание с жертвами ракетного обстрела телевизионной башни в Антополе.
Поисково-спасательные работы возле разрушенной российскими войсками телевышки в Ровенской области завершены. По уточненным данным, найдены тела 21 погибшего, сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.
«Можем констатировать окончание аварийно-спасательных работ на Антопольской телевышке. Итоги, к сожалению, такие: 21 погибший, девять пострадавших», – заявил губернатор в видеообращении 16 марта.
Он добавил, что на данный момент главным заданием властей является восстановление телесигнала в Ровенской области и уже четыре местных телеканала присутствуют в вещании Т2.
По словам главы ОГА, теле- и радиовещание в регионе будет полностью восстановлено в течение двух дней.
Кроме того, в среду состоялось прощание с погибшими в результате авиаудара.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
Ранее Новости Крыма сообщали:
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