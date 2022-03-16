Удар по телевышке под Ровно: погиб 21 человек

В среду, 16 марта, состоялось прощание с жертвами ракетного обстрела телевизионной башни в Антополе.

Поисково-спасательные работы возле разрушенной российскими войсками телевышки в Ровенской области завершены. По уточненным данным, найдены тела 21 погибшего, сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

«Можем констатировать окончание аварийно-спасательных работ на Антопольской телевышке. Итоги, к сожалению, такие: 21 погибший, девять пострадавших», – заявил губернатор в видеообращении 16 марта.

Он добавил, что на данный момент главным заданием властей является восстановление телесигнала в Ровенской области и уже четыре местных телеканала присутствуют в вещании Т2.

По словам главы ОГА, теле- и радиовещание в регионе будет полностью восстановлено в течение двух дней.

Кроме того, в среду состоялось прощание с погибшими в результате авиаудара.

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